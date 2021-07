Virtueller Besuch von SchülerInnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon zum dritten Mal führt die GMS Schreienesch eine Online-Kooperation mit Häfler Wissenseinrichtungen durch. Die Schülerinnen und Schüler müssen derzeit noch auf außerschulische Veranstaltungen verzichten. Nach dem Schulmuseum und der Wissenswerkstatt durften sich die Kinder dieses Mal mit Büchern beschäftigen. Neun Klassen der Grundschule nahmen an insgesamt elf Online-Workshops teil. Dazu hat Frieda über 200 Schulkinder am Bildschirm begrüßt. Zusammen mit dem Spielehaus wurden Bastel-Workshops zu drei Geschichten der Reihe „Das magische Baumhaus“ angeboten. Zu den Geschichten „Im Tal der Dinosaurier“, „Lampenfieber vor dem großen Auftritt“ und „Auf der Spur der Ritter“ wurden tolle Dinge gebastelt: ein Dino-Dose, ein Schattentheater zum Nachspielen von Geschichten und ein Stiftehalter. Die Hilfe zum Basteln und das Material kam jeweils vom Spielehaus. Diese Bastel-Workshops sind schon in der Kooperation über www.wissenhochzwei-fn.de erprobt worden. Immer mit dabei war Frieda, das liebenswerte und freche Maskottchen. Sie war beim Basteln und Vorlesen eine große Hilfe.

Einige Klassen haben das Medienhaus online kennengelernt. Johanna Engels mit der Klasse 2b hat sich dazu angemeldet. „Eigentlich machen wir in der zweiten Klasse einen Lerngang ins Medienhaus am See. Die Online-Veranstaltung war eine gelungene Alternative. Vor allem das Bilderbuchkino fanden die Kinder sehr schön. Alle Kinder haben super mitgemacht! Es war ihre erste Veranstaltung mit den schul-eigenen iPads. Weitere Veranstaltungen kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Voraussetzung ist meiner Erfahrung nach eine unterstützende zweite Lehrkraft im Klassenzimmer, um die technischen Abläufe im Hintergrund zu koordinieren.“ Auch die Kinder im Klassenzimmer – vor allem Josia und Ronas – fanden iPads im Klassenzimmer toll und hatten Spaß. Ahmad wusste vorher nicht, wie viele verschiedene Bücher und andere Medien es zum Ausleihen gibt. Ayla und Hamza haben die Bilder vom Medienhaus am See in der Präsentation gefallen und sie fanden es gut, dass mit den iPads alles so gut geklappt hat.

Die Vorlesegeschichte mit lesenden Tieren und ihrer Freundschaft war lustig und kam bei Duru und Ina sehr gut an.

Jutta Kubalczyk vom Medienhaus hat mit Unterstützung von Frieda den Kindern alles rund um die Bücher erklärt.