Virenfreie Luft an der Bodensee-Schule

„Hier wird die Luft virenfrei gefiltert“, steht auf dem Schild auf das die Kinder der Klasse 6b zeigen. „Seit der Covid-19-Pandemie begleitet uns diese Virusbedrohung jeden Tag und überall, vor allem auch in unserem Speisesaal“, so die Pressemitteilung der Bodensee-Schule. In Notsituationen, wie dem Ausbruch lebensbedrohlicher Krankheiten, Epidemien oder sogar Pandemien, müssten dringend Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung der Krankheit und ihrer Überträger zu verhindern. Die Bodensee-Schule hat deshalb zwei mobile Luftreiniger für den Speisesaal angeschafft. Seit dem 16. März arbeiten diese dort nun auf Hochtouren. Das gemeinsame Mittagessen mit der Klassengemeinschaft sei fester Bestandteil des Schultages. „Deshalb freuen wir uns sehr, durch diese Luftreinigungsgeräte die Virusbedrohung aller am Schulleben Beteiligten enorm zu reduzieren und Infektionen möglichst zu verhindern“, teilt die Schule mit.