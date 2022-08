Violinistin Amelie Herzogin von Württemberg gibt mit Pieter Schoeman and friends Konzerte

Wenn ein international bekannter, auf den Bühnen dieser Welt gefeierter Violinist sich mit sechs seiner ehemaligen Studierenden zusammentut und dann noch ein hochrangiger und berühmter Kollege – Matthew Souter – mit seiner Bratsche dazukommt, entsteht etwas ganz Besonderes:

Das Oktett Pieter Schoeman and friends wurde vor sechs Jahren gegründet und konzertiert bereits zum vierten Mal in Folge in Deutschland. Die Idee dazu kam vom langjährigen Konzertmeister des „London Philharmonic Orchestra“, Pieter Schoeman, umgesetzt wurde sie von Amelie Herzogin von Württemberg, seiner einstigen Schülerin. Bei diesem Ensemble treffen musikalische Perfektion, Begeisterung und die gemeinsame Liebe zur Musik zusammen und schenken mit dem freundschaftlichen Zusammenspiel zwischen Lehrern und mittlerweile ehemaligen Schülern ein musikalisches Erlebnis. Gespielt wird von Max Bruch das Streichoktett in B-Dur und Felix Mendelssohns Streichoktett Es-Dur op. 20, der Eintritt ist frei.

Die Konzerte sind am Montag, 5.September in Meersburg um 10.30 Uhr im Augustinum und um 19.30 Uhr in Altshausen in der Schlosskirche St.Martin sowie am Dienstag, 6.September, in Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus um 19 Uhr.