Der Internationale Konzertverein Bodensee e.V. und birdmusic veranstalten vom 13. bis 24. April das 24. Internationale Festival junger Meister. Zum 10. Mal steht die Violine im Focus. Erneut werden Hochbegabungen aus aller Welt in die Bodenseeregion kommen, um ihr großartiges Können in Recitals, Kammermusikabenden, Orchesterkonzerten und einem öffentlichen Meisterkurs vielfältig zu präsentieren, wie es in einer Mitteilung des Veranstalters heißt.

Erstmals lädt der künstlerische Leiter, Peter Vogel, zur Einstimmung auf das Festival zu einer Streaming-Sendung ein, die am Sonntag, 20. Februar, um 18 Uhr ausgestrahlt wird.

Das neue Streaming-Format trägt den Titel „Close-up ∙ MusicTalk mit Peter Vogel und Gästen“. Wie alle Musikprojekte von Peter Vogel bietet es eine besondere Möglichkeit, Künstlern und den Geheimnissen, der Magie der Musik näher zu kommen. Die erste Sendung ist dem Internationalen Violinfestival junger Meister gewidmet. Zu erleben sind die 15-jährige Maya Wichert aus Gröbenzell und die in Paris geborene 25-jährige Holländerin Cosima Soulez Larivière, die beide auch am Festival teilnehmen werden und bereits auf große internationale Wettbewerbserfolge verweisen können. Mit dem ukrainischen Geiger Andrej Bielow ist auch ein mehrfacher ehemaliger Teilnehmer mit von der Partie, der seit langem auf eine internationale Karriere verweisen kann und als Professor eine Violinklasse an der Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf leitet.

„In einer Melange aus interessanten Gesprächen und musikalischen Kostbarkeiten werden die Protagonisten in vielfältiger Weise und lockerer Atmosphäre vorgestellt und das Publikum auf das bevorstehende Festival eingestimmt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Neben hochvirtuosen Capricen von Nicolo Paganini, einer zauberhaften Sicilienne von Maria-Theresia von Paradis sowie zwei romantischen Nocturnes von Peter Vogel sind eine witzige Gavotte und eine spritzige Polka für zwei Violinen und Klavier von Dimitri Schostakowitsch zu hören.

Der Zugang zur Sendung über den Link www.konzertverein.com/closeup ist kostenlos. Mit einer Spendenaktion an den Internationalen Konzertverein Bodensee e.V. soll aber das Wirken des Vereins unterstützt werden, der wie die gesamte Kulturbranche unter den der Corona-Pandemie geschuldeten Bedingungen sehr zu leiden hat. Die Spenden kommen den Internationalen Festivals junger Meister und damit einem außergewöhnlichen Format zur Förderungen junger internationaler Hochbegabungen zugute.