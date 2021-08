Vinzenz Wolpold spielt in der Bonhoeffer Kirche

Der Häfler Musiker Vinzenz Wolpold gestaltet zusammen mit Susanne Wolpold am Sonntag, 22. August, einen musikalischen Sommer-Gottesdienst in der Bonhoeffer Kirche.

Vinzenz Wolpold begann laut Pressemitteilung des evangelisches Pfarramts mit acht Jahren mit dem Trompetenspiel und hat inzwischen an diesem Instrument aber auch am Klavier ein beachtliches Niveau erreicht. Er ist mehrfacher Preisträger bei Musikwettbewerben sowohl mit der Trompete als auch als Pianist. Pfarrer Hannes Bauer wird in seiner Predigt der Frage nachspüren, ob Jesus eigentlich auch Urlaub gemacht hat.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Bonhoeffer Kirche, Stauffenbergstraße 8. Es ist kein Corona-Test notwendig. Im Anschluss lädt die Gemeinde unter der Platane vor der Kirche zum Kirchenkaffee ein.