„Vintage 1989“ bekommt mehr Zulauf durch „Lokal & Digital“-Kampagne

Ein Wettbewerb, ein 12 000 Euro schweres Werbepaket für den Sieger, eine Gewinnerin: Marleen Sturm, Sommeliére und Inhaberin der Weinhandlung „Vintage 1989“ im Häfler Ortsteil Schnetzenhausen, hat im Frühjahr 2021 das Rennen um den gemeinsam von Schwäbisch Media und dem Friedrichshafener Stadtmarketing ausgeschriebenen Preis rund um die Kampagne „Lokal & Digital“ gemacht. Ein Jahr später ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Was hat sich in den vergangenen Monaten und mit dem Einsatz der Kampagne für ihre Weinhandlung getan?

„Ich war überwältigt von all den Möglichkeiten und gleichzeitig erstaunt, was die Kampagne alles so beinhaltet hat“, lautet das Gesamtfazit der Sommeliére.

Der Bekanntheitsgrad hat sich wirklich merklich und Stück für Stück erweitert. Marleen Sturm

Nach jeder Aktion seien wieder spürbar neue sowie insgesamt mehr Kundinnen und Kunden gekommen, die ihr sagten, dass sie über die Kampagne auf das „Vintage 1989“ aufmerksam geworden sind. „Der Bekanntheitsgrad hat sich wirklich merklich und Stück für Stück erweitert“, sagt Sturm.

Zu den Einzelprojekten innerhalb der „Lokal & Digital“-Kampagne zählten nicht nur eine Imagebroschüre, Anzeigen von klein bis über eine halbe Seite bei Schwäbisch Media sowie PR-Artikel, sondern auch die redaktionelle Aufmachung der Anzeigen auf den digitalen Kanälen von Schwäbisch Media, nämlich sogenannte Advertorials. So sollte ein möglichst breites Publikum erreicht werden.

Verschiedene Kanäle genutzt

Über welchen Weg die Kundschaft am häufigsten auf Marleen Sturms Geschäft aufmerksam wurde, konnte die Inhaberin des „Vintage 1989“ natürlich nicht sehen. Sehr wohl jedoch, dass die verschiedenen Kanäle immer wieder positiven Einfluss auf das Kommen und Gehen in ihrem Laden hatten. Besonders gut sei dabei auch die Imagebroschüre angekommen, fügt Sturm an. „Wir sind mit dem Flyer und einer Auflage von 30 000 Stück gestartet“, sagt Mediaberater Klaus Müller dazu. „Diese lagen in der ,Schwäbischen Zeitung’ in Friedrichshafen, Meckenbeuren und Tettnang aus. Den Rest hat Marleen Sturm zum direkten Auslegen und Verteilen bekommen“, schildert Müller.

Auch er bestätigt das, was Marleen Sturm ebenfalls meint: „Die Zusammenarbeit war wirklich klasse“. Und offenbar auch so gut, dass schon weitere Kundinnen und Kunden auf die Möglichkeit der Kampagnen über Schwäbisch Media aufmerksam geworden sind. Das berichtet Claudia Hansbauer, Verlagsleiterin der „Schwäbischen Zeitung“ in Friedrichshafen.

Solche Kampagnen sind unabhängig von der Unternehmensgröße möglich. Claudia Hansbauer

„Solche Kampagnen sind unabhängig von der Unternehmensgröße möglich. Bei so einer großen Kampagne, wie der von Marleen Sturm, zeigte sich allerdings noch einmal besonders, dass das Einbringen von Zeit und Geld dafür letztlich auch mehr Erfolg bringt“, berichtet Hansbauer.

Ziele: „Image und Bekanntheit“

Ziele bei der „Lokal & Digital“-Kampagne seien vor allem „Image und Bekanntheit“ gewesen, führt Klaus Müller zudem aus. „Darauf haben wir uns komplett konzentriert“, sagt er. In Zusammenarbeit mit dem Akzent-Verlag und einem Team aus Fotografen, Redakteuren und Grafikern wurden die verschiedenen Schritte auf dem Weg zu diesen – gleich zu Anfang durch ein Erstgespräch herausgearbeiteten Ziele – Stück für Stück realisiert.

Damit wollen wir Anregungen geben, die übertragbar auf andere Geschäfte sind. Thomas Goldschmidt

Auch Thomas Goldschmidt vom Friedrichshafener Stadtmarketing freut sich über das Ergebnis des Wettbewerbs und zieht ein positives Fazit: „Eines unserer Ziele mit dem Wettbewerb war es, zu zeigen, wie sich der örtliche Handel digital und mit einem guten Marketingmix ins Gespräch bringen kann. Damit wollen wir Anregungen geben, die übertragbar auf andere Geschäfte sind und das ist gelungen“, bilanziert er.

Für Marleen Sturm, die ihr „Vintage“ 2019 eröffnet hat, kam die Kampagne zum genau richtigen Zeitpunkt, wie sie sagt. „Gerade, wenn man wie ich, mit einem Geschäft noch relativ am Anfang steht, hat man selten die Mittel für so eine große Kampagne. Ich bin daher doppelt dankbar für diese unglaubliche Möglichkeit“, betont die Sommeliére.