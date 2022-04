Vierter Platz in Brasilien: Borger/Sude trotzen allen Widerständen

Das Nationalteam Karla Borger/Julia Sude hat beim Volleyball-World-Challenge-Turnier-Stop in Itapema in Brasilien einen Podestplatz knapp verpasst und ist auf dem vierten Platz gelandet. Das ist das bislang beste Ergebnis eines deutschen Teams auf der neuen Beach Pro Tour in diesem Jahr.

Für Borger und die Friedrichshafenerin Sude endete das Turnier nach fünf anstrengenden Spielen in zwei Tagen abrupt: Im Halbfinale gegen die späteren Turniersiegerinnen Sara Hughes/Kelley Kolinske aus den USA sind Borger/Sude mit einem knappen 0:2 (18:21, 19:21) unterlegen. Wenige Stunden später verlor das deutsche Duo im kleinen Finale gegen die Brasilianerinnen Andressa Cavalcanti/Vitoria De Souza mit 11:21 und 17:21. „Schon schade, dass wir uns nicht mit einer Medaille belohnen konnten und wir mit zuletzt zwei Niederlagen wieder nach Hause fliegen müssen“, sagte Karla Borger im Anschluss.

Dass die World-Tour-Siegerinnen von 2021 im dritten Turnier der neuen Saison überhaupt so weit vorgestoßen sind, ist ein Erfolg. Die turbulenten Ereignisse im Vorfeld deuteten eigentlich eher darauf hin, gar nicht erst nach Brasilien zu fliegen. Denn nach einer überstandenen Corona-Infektion ist bei Borger das Immunsystem erheblich beeinträchtigt gewesen. Dort angekommen hat sich Borger bei einem gemeinsamen Abendessen in Itapema im Treppenhaus eines Restaurants unglücklich den Kopf gestoßen. Die Platzwunde musste genäht werden.

Duo heimst 680 Weltranglistenpunkte ein

„Die Leistung, die wir hier abgelegt haben, mehr oder weniger aus der kalten Hose heraus, ist im Nachhinein schon als gigantisch zu bezeichnen“, sagte Borger vor der 25-stündigen Heimreise. Neben den gewonnenen 680 Punkten für die Weltrangliste heimste ausgerechnet Borger die Auszeichnung als beste Angreiferin des Turniers ein (105 Punkte).

Die nächste Turnierteilnahme steht auch schon im Kalender. Vom 5. bis 8. Mai findet das nächste Challenge-Turnier in Doha in Katar statt. „Davor werden wir in Hamburg gemeinsam mit Isabel Schneider und Sandra Ittlinger trainieren“, sagte Karla Borger. „Aber erst einmal müssen wir ein wenig regenerieren.“