Vierlinge zum Osterfest: Lämmchen-Geburt sorgt für Überraschung

Gleich vier Lämmchen haben bei Emil Schnekenbühl in Lipbach das Licht der Welt erblickt. Drillinge und Zwillinge kennt der Lipbacher schon, der seit 35 Jahren Schafe als Hobby hält. Aber Vierlinge waren dann doch eine ziemliche Überraschung für ihn.

Derzeit leben zehn Muttertiere in seinem Stall. „Vierlingsgeburten bei Schafen sind gar nicht so selten“, sagt Emil Schnekenbühl, „meistens kommen jedoch Zwillinge auf die Welt, gefolgt von Drillingen.“ Dies sei auch bei seinen Schafen in jüngster Vergangenheit der Fall gewesen.

Geburt eine Besonderheit

Die Geburt der Vierlingslämmer ist dennoch auch für ihn eine kleine Besonderheit. „Die Kleinen werden sowohl mit der Flasche als auch durch Muttermilch ernährt, da sich das Muttertier natürlich nicht zeitgleich um alle vier kümmern kann“, erklärt Schnekenbühl die derzeitige Situation.

Zusätzlich wird der Neuzuwachs mit Lämmerkorn gefüttert, eine Spezialnahrung, die Lämmer schon kurz nach der Geburt bekommen. „Es kann durchaus passieren, dass Muttertiere ihren Nachwuchs abstoßen, dass passiert aber wenn, dann direkt nach der Geburt“, klärt Schnekenbühl auf. Das ist zum Glück in diesem Fall nicht passiert.

Der Schwarzkopfnachwuchs – so die Rasse der Lämmer – verbringt den Tag auf der Weide und ist in der Nacht im sicheren und warmen Stall. Die Vierbeiner werden keinen Namen bekommen, stattdessen sind sie mit Ohrenmarken ausgestattet. Auseinanderhalten kann ihr Besitzer sie jedoch auch ohne Marken ohne Probleme.

„Man erkennt sie einfach“, meint der Schafbesitzer schmunzelnd. Die nächste Zeit werden die Kleinen noch in ihrer gewohnten Heimat verbringen, danach werden sie den Besitzer wechseln müssen und verkauft, denn schließlich könne man nicht alle behalten, sagt Schnekenbühl.

Lammfleisch komme für ihn an Ostern nicht in Frage, so wie es bei manch anderen Haushalten als typischer Osterbrauch der Fall ist. Alternativ kommt aber vielleicht ein süßes Ostergebäck auf den Frühstückstisch: ein mit Puderzucker bestäubtes Hefelämmchen.