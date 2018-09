Vier Zehntel fehlen zum Sieg

Die Ailinger Turner haben bei den deutschen Mehrkampfmeisterschafen in Einbeck zwei Bronzemedaillen geholt. Vier Turner der TSG Ailingen hatten sich für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte sich in der Altersklasse M18/19. Zuerst ging es an die Turngeräte. Luca Dilger war von Beginn an vorne dabei. Am Reck und Sprung erturnte er jeweils die drittbeste Wertung. Am Barren gelang ihm sogar die zweithöchste Punktzahl. Mit 12,0 Zählern punktete er auch am Boden gut. Im Stadion setzte er seine Serie fort. Bei Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderball und 100-Meter-Sprint war er in jeder Disziplin immer unter den Top-Leuten. Am Ende belegte Dilger mit 88,664 Punkten den ausgezeichneten dritten Platz. Zum Sieg fehlten lediglich vier Zehntel. Dies war bei seiner siebten Teilnahme bereits seine vierte Medaille bei deutschen Meisterschaften.

Stabile Form

Auch für Alessio Röhr lief der Vielseitigkeitswettkampf von Beginn an vielversprechend. Die B-Jugend musste ihre Kürübungen am Boden, Barren und Reck präsentieren. Röhr bekam hohe Noten und lag zur Halbzeit schon unter den Top drei. Seine stabile Form stellte er auch bei der Leichtathletik unter Beweis. Mit einer akzeptable Zeit im Sprint festigte er seine Position. Es folgten starke fünf Meter im Weitsprung und zehn Meter beim Kugelstoßen. Mit 61,44 Punkte gewann Röhr die Bronzemedaille. Eine gute Leistung zeigte auch Jonah Krapf in derselben Altersklasse. An den Geräten konnte er leider nicht ganz mithalten. Er büßte hier schon einige Punkte ein und fiel weit zurück. Davon ließ er sich nicht entmutigen und verbesserte sich mit einer überragenden Leichtathletikleistung am Ende noch auf einen guten zwölften Platz.

Der Jahn-Wettkampf vereint mit Turnen, Leichtathletik, Schwimmen und Wasserspringen gleich vier Sportarten und gilt als Königsdisziplin der Mehrkämpfer. Antonio Melino stellte sich der Herausforderung bei den 13-/14-Jährigen. Am Barren und Boden gelangen ihm gute Übungen und jeweils die fünftbeste Wertung. Beim Kugelstoßen und Sprint konnte er mit der Spitze nicht ganz mithalten und verlor ein paar Plätze. Im Wasser spielte er schließlich seine Stärken aus. Bei 50m-Freistil verbuchte er 10,5 Punkte. Beim Wasserspringen vom Ein-Meter-Brett war er mit 9,1 Punkten deutlich der Tagesbeste. In der Gesamtwertung schob sich Melino mit 56,81 Punkten noch auf Rang fünf vor. Eine Medaille verpasste er am Ende des Wettkampfs um einen Hauch von 0,5 Punkte.