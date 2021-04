Vier Youngstars beim Nationalteam

Im Heimspiel gegen die FT Freiburg 1844 am Sonntag um 16 Uhr laufen die Volley Youngstars in einer ungewöhnlichen Besetzung auf. So fehlen dem noch sieglosen Schlusslicht der 2. Volleyball-Bundesliga gleich eine Handvoll Spieler: Philipp Herrmann ist verletzt und Anton Jung, Carl Möller, Milan Kvrzic sowie Lovis Homberger weilen bei der deutschen U19-Nationalmannschaft.

Dazu steht auch ein anderer Trainer am Spielfeldrand. Denn auch Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar hat die Reise ins Olympische und Paralympische Trainingszentrum nach Kienbaum bei Berlin mit angetreten. Dort unterstützt er DVV-Nationaltrainer Dan Ilott beim Auftaktlehrgang der U19-Nationalmannschaft – die Anreise erfolgte am Ostermontag. „Es ist schön, nach vielen Monaten mal wieder in einem anderen Umfeld und mit anderen Spielern zu trainieren und neue Reize zu setzen“, sagt Youngstars-Coach Pfleghar.

Das Training seiner eigentlichen Mannschaft hat unterdessen Landestrainer Philipp Sigmund übernommen. Mit den acht Daheimgebliebenen – Pascal Zippel, Tom Fust, Lennart Heckel, Linus Engelmann, Simon Kohn, Silvio Hellrigl, Daniel Habermaas und Fabian Hosch – bereitet er sich auf das Spiel gegen den Neunten Freiburg vor. „Die Jungs sollen Selbstbewusstsein tanken und die beiden verbleibenden Saisonspiele genießen“; sagt Sigmund, der von 2009 bis 2013 selbst ein Youngstar war. Für Freiburg ist es die zweite Partie an diesem Wochenende. Samstag, 20 Uhr, treffen die Breisgauer auf den TSV Mimmenhausen.