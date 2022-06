Vier Wochen früher als geplant: Bodenseestraße in Friedrichshafen ab Mittwoch wieder frei

Gute Nachrichten für Autofahrer und Busfahrgäste: Die Baumaßnahme in der Bodenseestraße und am Kreisverkehr Äußere Ailinger Straße/Kornblumenstraße ist früher fertig als ursprünglich gedacht. Die Arbeiten sollen am Mittwoch, 8. Juni, abgeschlossen werden.

Wie der Stadtverkehr Friedrichshafen mitteilt, können die Busse daher ab Donnerstag, 9. Juni, wieder nach regulärem Fahrplan zwischen Friedrichshafen und Ailingen verkehren und alle Haltestellen bedienen.

Für den Stadtverkehr und seine Fahrgäste waren die Einschränkungen aufgrund der Straßensperrungen tiefgreifend, heißt es in der Mitteilung. Über 40 Prozent der Verbindungen mussten umgeleitet und angepasst werden. Alle Linien, die über die Bodenseestraße nach Ailingen und zurück fahren, wurden großräumig umgeleitet.

Um die Fahrgäste trotz der schwierigen Verkehrssituation bestmöglich bedienen zu können, setzte der Stadtverkehr laut Mitteilung auf weitläufige Umleitungen sowie zusätzliche Ersatz-Linien und -Haltestellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Straße am Mittwochnachmittag für den Verkehr freigegeben und die Umleitungsbeschilderung entfernt. Dann gibt es keine Einschränkungen mehr. Die Bodenseestraße kann laut Stadt damit vier Wochen vor dem ursprünglich geplanten Termin freigegeben werden.