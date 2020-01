Friedrichshafen (sz) - Gleich zwei ihrer längsten Spiele erlebten die Volley YoungStars am Wochenende in der ZF Arena. Sowohl die Partie gegen L.E. Volleys Leipzig als auch tags darauf gegen die Blue Volleys Gotha ging über fünf Sätze. Während die Jungs von Trainer Adrian Pfleghar gegen das vermeintlich schwächere Team aus Leipzig in 116 Spielminuten mit 2:3 (25:18, 23:25, 25:22, 23:25, 11:15) unterlagen, gewannen sie gegen Gotha mit 3:2 (25:21, 28:30, 22:25, 25:22, 15:13) in 129 Minuten.

So ähnlich die Ergebnisse, so unterschiedlich die Spiele. Schließlich standen nicht nur andere Gegner auf der anderen Netzseite, auch die YoungStars spielten in komplett unterschiedlichen Formationen – mit Ausnahme von Zuspieler Tobias Hosch und Libero Johann Reusch – sodass alle Spieler Gelegenheit bekamen, sich zu präsentieren. Den besten Eindruck hinterließen dabei bei den Gästetrainern Diagonalangreifer Benedikt Waldinger und Libero Reusch, die am Samstag beziehungsweise Sonntag als beste Spieler ausgezeichnet wurden.

Aufgrund der knappen Satzergebnisse wäre für die Jungs vom Bundesstützpunkt durchaus mehr drin gewesen. „Wir haben in der einen oder anderen Situation am Satzende nicht die richtige Entscheidung getroffen“, analysierte Trainer Adrian Pfleghar nach dem Wochenende. „Dafür, dass wir gegen beide Gegner in der Hinrunde in drei Sätzen verloren haben und jetzt eine längere Spielpause hinter uns haben, können wir aber zufrieden sein“, resümierte Pfleghar.

Nach dem Wochenende steht die Häfler Talentschmiede auf Platz 11 der zweiten Volleyball-Bundesliga Süd. Ganz vorne steht seit der vergangenen Woche etwas überraschend der TSV Mimmenhausen. Die Mannschaft aus dem Salemer Teilort um Spielertrainer und Ex-VfB-Profi Christian Pampel hat am Samstagabend die Blue Volleys Gotha souverän mit 3:0 (25:19, 25:22, 25:18) besiegt – und damit den zehnten Sieg in Folge gefeiert. Der Vorsprung der Mimmenhausener, die in der vergangenen Saison noch gegen den Abstieg kämpften, auf Verfolger Karlsruhe beträgt mittlerweile fünf Punkte.