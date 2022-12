Vier Schwerverletzte: Autofahrerin verliert im Nebel Orientierung

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Sonntagabend um 23.10 Uhr auf der B 31, Abfahrt Ost vier Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht hatte eine 19-Jährige im Nebel die Orientierung verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Fahrbahnverlauf falsch eingeschätzt

Die junge Frau war mit ihren zwei Begleiterinnen im Alter von jeweils 22 Jahren auf der Bundesstraße in Richtung Lindau unterwegs. An der Anschlussstelle Friedrichshafen-Ost verließ die junge Frau die B 31 und wollte nach rechts auf die Lindauer Straße abbiegen, teilt die Polizei mit. Aufgrund von starkem Nebel verlor sie die Orientierung, schätzte den Fahrbahnverlauf völlig falsch ein und missachtete am Ende der Ausfahrt die Vorfahrt. Sie fuhr ungebremst in den Einmündungsbereich zur L 328a ein, lenkte ihr Fahrzeug beim Erkennen der Gefahrensituation stark nach rechts in Richtung der Lindauer Straße und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn.

In Krankenhaus eingeliefert

Dort kollidierte sie frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Auto eines 28-Jährigen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Neben Polizei und Krankenwagen waren auch die Feuerwehr Friedrichshafen und die Straßenmeisterei Tettnang im Einsatz.