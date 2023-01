Diese Neujahrsbabys kommen in den Kreißsälen des MCB zur Welt

Vier neue Erdenbürger haben am Neujahrstag in den Kreißsälen des Medizin-Campus-Bodensee (MCB) das Licht der Welt erblickt – zwei in Friedrichshafen und zwei in Tettnang. Das schreibt der MCB in einer Pressemitteilung.

Am eiligsten hatte es demnach der kleine Iwan Baun, der am 1. Januar um 0.26 Uhr in Tettnang zur Welt kam. Der errechnete Geburtstermin war eigentlich der 8. Januar, doch an Silvester setzten bei der jungen Mutter plötzlich die Wehen ein, wie der MCB berichtet.

Wehen setzen am Silvesterabend ein

Gegen 20 Uhr fuhr sie demnach mit ihrem Ehemann in die Tettnanger Klinik und schon kurz nach dem Jahreswechsel schloss sie ihren 52 Zentimeter großen und 3065 Gramm schweren Sohn überglücklich in die Arme.

„Mein Mann konnte zwar nicht Silvester feiern, aber das hat er dann nachgeholt und das neue Jahr und seinen Sohn gebührend gefeiert“, wird Marina Baun zitiert.

Oberärztin Dr. Birthe Fink-Oldach, Leiterin der Geburtsstation an der Klinik Tettnang, mit dem kleinen Iwan Baun, der um 0:26 Uhr am Neujahrsmorgen geboren wurde. (Foto: MCB)

Für sie und ihren Mann ist es das zweite Kind. Iwans achtjährige Schwester warte schon ganz ungeduldig zu Hause auf ihr Brüderchen und könne es kaum erwarten, ihn endlich kennenzulernen, erzählt die junge Mutter.

Auf Iwan folgt Atrisa

Keine Stunde nach Iwan, nämlich um 1.19 Uhr, kam in Tettnang das zweite Neujahrsbaby zur Welt, berichte der MCB weiter. Die kleine Atrisa Noroozyla ist demnach 51 Zentimeter groß und wiegt 3240 Gramm.

Für ihre aus dem Iran stammende Mutter Fatima ist es das erste Kind und sie erwartete es eigentlich schon am 29. Dezember.

Ruhiger Neujahrsstart im Häfler Kreißsaal

Während in Tettnang die beiden Neujahrsbabys bereits in den frühen Morgenstunden zur Welt kamen, verlief der Jahreswechsel im Kreißsaal des Klinikums Friedrichshafen zunächst ganz ruhig.

Sneha Francis mit ihrer Tochter Amelia, die am 1.1.23 im Klinikum Friedrichshafen zur Welt kam. (Foto: MCB)

„Erst“ um 12.42 Uhr tat hier laut MCB ein Neujahrsbaby 2023 seinen ersten Schrei. Und dabei hatte es die kleine Amelia Francis recht eilig, war ihr errechneter Geburtstermin doch erst der 22. Januar.

Dennoch ist sie mit 49 Zentimetern und 2850 Gramm ein putzmunteres, gesundes Mädchen. Für ihre Mutter Sneha Francis ist es das erste Kind.

Nico beendet Geburtsreigen am Neujahrstag

Nicht nur Amelia, sondern auch Nico Utkin wollte nicht bis zu seinem errechneten Geburtstermin 14 Tage später warten. „Ich habe den Jahreswechsel komplett verschlafen. Ich bin am Neujahrsmorgen aufgestanden und habe gemerkt, jetzt geht es los“, wird Anne Utkin zitiert.

Anne Utkin mit ihrem Sohn Nico, der im Kreißsaal des Klinikums Friedrichshafen am Neujahrstag das Licht der Welt erblickte. (Foto: MCB)

Am Nachmittag um 16.11 Uhr bringt sie ihren 51 Zentimeter großen und 3400 Gramm schweren Sohn auf die Welt, schreibt der MCB. Für sie und ihren Mann ist es das erste Kind.