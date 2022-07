Vier Meisterschaften für den TC Friedrichshafen

Die aktiven Herren und Damen haben den Abstieg aus der Verbandsliga hinnehmen müssen. Das ist ein großer Misserfolg des TC Friedrichshafen in dieser Tennissaison, in der es jedoch auch Erfolge gab. Unter anderem den Klassenerhalt der U18 Junioren in der Oberliga sowie auch insgesamt vier Meisterschaften.

Ungeschlagen zum Titel

Beide Verbandsliga-Seniorenteams des Tennisclubs Friedrichshafen holten sich sogar jeweils ungeschlagen den Titel und damit den Aufstieg in die Oberliga. Ihre große Überlegenheit unterstrichen die Herren 50 dabei mit einem haushohen 9:0-Erfolg im letzten Heimspiel gegen den TC Bad Saulgau. Michael Eberhardt, Christian Saur, Markus Koenen, Andreas Altmann, Oliver Gradwohl und Michael Appl machten schon nach den Einzeln mit sechs Zweisatzerfolgen alles klar und auch die Doppel waren ein klare Angelegenheit. Am Erfolg der Mannschaft waren im Verlauf der Runde auch Mannschaftsführer Andreas Looser, Alexander Wasgindt und Urgestein Martin Feyen beteiligt.

Zum Saisonabschluss gab es auch für die Herren 60 des TCF einen deutlichen Sieg. Mit 8:1 gewannen sie beim Tennisteam des VfL Pfullingen. Nach den Einzeln führten sie durch klare Zweisatzerfolge von Walter Bauer, Manfred Pöschko, Paul Günthör, Armin Seliger und Edwin Hörmann mit 5:0, ehe Walter Knoblauch nach gewonnenem ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste. Die Doppel gingen dann allesamt an die Häfler. Weiterhin kamen Gerhard Spindler und Markus Koenen im Saisonverlauf zum Einsatz.

Eine verschworene Truppe bilden die Damen 2 und als Ergebnis davon gab es nun die Meisterschaft. Damit haben Gladice Blatt, Leonie Mauz, Sonja Mohr, Sonja Krause, Alena Maier, Franziska Auer, Sabine Petersen, Ann-Katrin Kanal und Verena Miller den Aufstieg in die Bezirksliga realisiert.

Die vierte TCF-Meisterschaft der diesjährigen Sommersaison holten die Herren 30 mit ihrem Mannschaftsführer Iyed Bouabidi. Dadurch spielen sie in der kommenden Runde in der Bezirksstaffel 1.