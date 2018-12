Vier Männer attackieren Wächter der Eisbahn

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung in der Nacht zum Samstag gegen 2.15 Uhr am Romanshorner Platz. Ein 30-jähriger Angestellter einer Sicherheitsfirma bemerkte im Bereich der dort aufgestellten Eislaufbahn vier Männer, zwei von ihnen befanden sich wiederrechtlich auf der Eisbahn. Nachdem die Männer trotz Aufforderung die Bahn nicht verließen, wollte der Sicherheitsmann mit seinem Handy die Polizei verständigen. Daraufhin schlug einer der Personen ihm das Handy mit dem Fuß aus der Hand. Bei der nachfolgenden tätlichen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte dem Wachmann mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Hinterer Hafen, teilte die Polizei mit.

Von den Männern liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: Alle vier Männer sind ungefähr 20 Jahre alt, einer trug einen weißen Kapuzenpullover, ein anderer war schwarz angezogen.