Vier FSME-Fälle im Südwesten - Was Sie jetzt über die Zeckensaison wissen müssen

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem tragischen Arbeitsunfall am Dienstag in Dürnau (Landkreis Göppingen) ist ein 36-Jähriger ums Leben gekommen.

Nach Erkenntnissen der Polizei arbeitete der Mann seit der Mittagszeit in einer Firma. Mit der Kleidung muss er in ein Förderband geraten sein, so der Stand der Ermittlungen.

Kleidung zieht sich um den Hals Eine Förderwelle erfasste den Stoff mit hoher Energie und wickelte ihn zusammen. Die Kleidung am Oberkörper zog sich dadurch um den Hals zu.