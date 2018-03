Vier alte Hasen mischen die Großstadt auf

Das Berliner Theater Zitadelle zeigt Teil 1, 2 und Teil 3 der „Berliner Stadtmusikanten“ im Kiesel. Die erste Vorführung ist am Mittwoch, 21. Februar, 20 Uhr. Am Donnerstag, 22. Februar, folgt Teil 2 „Sag mal, geh’ts noch?“ und am Freitag, 23. Februar, Teil 3 mit dem Titel „Vier Millionäre“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Erstmals zeigt das Theater Zitadelle aus Berlin die gesamte Trilogie der „Berliner Stadtmusikanten“, eine Abwandlung des bekannten Märchens mit einer geballten Ladung Wortwitz, eine Mischung aus Schauspiel und Figurentheater für Erwachsene im Kiesel im k42.

Im ersten Teil entfliehen Wolf, Katze, Kuh und Spatz dem Altersheim und seinem korrupten Pflegepersonal in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie wollen nach Berlin, um nochmal ordentlich auf den Putz zu hauen. Doch leider folgen sie dem inneren Kompass der Katze und „Der ist kaputt!“ Im zweiten Teil „Sag mal, geht’s noch!?“ gibt es Neuzugänge im Altersheim: Zwei Schafe und ein Fuchs ziehen ein! Ungeahnte Verwicklungen zeichnen sich ab, und dann wird auch noch ein lange zurückliegender Jahrhundertraub aufs Tapet gebracht. Die Märchenadaption entpuppt sich als Gaunerkomödie. Nur dumm, dass diejenige, die die Millionenbeute damals versteckte, heute dement ist und sich an das Versteck partout nicht erinnern kann. Im dritten Teil „Vier Millionäre“ genießen die frischgebackenen Millionäre ihr Leben in Saus und Braus. Aber da ist ja noch der Fuchs, dem sie die Diebesbeute vor der Nase weggeschnappt hatten. Dieser sinnt nun auf Rache.

Der Veranstalter kündigt mit der Interpretation des bekannten Märchens drei kurzweilige Abende mit skurrilen Tieren und Livemusik an. Jeder der drei Teile ist ein für sich geschlossenes Stück, das man problemlos sehen könne ohne die beiden übrigen zu kennen, heißt es.