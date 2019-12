Süße weihnachtliche Begrüßung für die Crew des Norwegian-Fluges 9536 aus London-Gatwick: Mit Weihnachtsmännern und Adventsgebäck hat die Häfler Flughafenmannschaft die Piloten und Flugbegleiter des ersten Fluges, der im Rahmen des diesjährigen Winterskiverkehrs am Bodensee-Airport landete, am See willkommen geheißen.

Trotz eines sehr dynamischen Wettbewerbsumfeldes in Großbritannien und den Unsicherheiten rund um den Brexit ist es dem Bodensee-Airport laut Pressemitteilung gelungen, mit einem umfangreichen Angebot an Ski-Incoming-Verkehren in die Wintersaison zu gehen. Friedrichshafen diene zwischen Mitte Dezember und Mitte April für Fluggäste aus Großbritannien als Zielflughafen, die von hier in die nahegelegenen Skigebiete in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein gelangen, schreibt der Flughafen.

Vier Airlines – Easyjet, jet2.com, British Airways und Norwegian – sind in diesem Segment aktiv und fliegen mit Gatwick und Stansted erstmals sogar zwei Flughäfen in London an. Das Flugangebot der Easyjet (mit den Flugtagen Mittwoch, Samstag, Sonntag) nach London-Gatwick und der jet2.com (Flugtag Samstag) nach London-Stansted sind ohne Einschränkungen auch für alle interessierten Fluggäste aus der Vierländerregion buchbar, die Flüge der British Airways und Norwegian sind nur für britische Chartergäste nutzbar.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH, freut sich über die „umfangreichen London-Verbindungen, die die Bedeutung des Bodensee-Airport als effizienten Ausgangspunkt für britische Skitouristen verdeutlicht“. Ein toller Nebeneffekt sei, dass damit auch zeiteffiziente und kostengünstige Flugangebote für Citytrips nach London möglich sind.“