Vielfalt der psychiatrischen Pflege kennenlernen

Die Arbeitsfelder der Psychiatrie sind vielfältig. In der allgemeinen Pflegeausbildung spielt die psychiatrische Pflege jedoch nur eine untergeordnete Rolle, wie es in einer Pressemitteilung des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg heißt. Um Pflegekräfte aus dem somatischen Bereich für die Psychiatrie zu begeistern, bietet das ZfP in der Region Ravensburg-Bodensee ein Traineeprogramm Psychiatrische Pflege an.

Das Traineeprogramm ist für Pflegekräfte gedacht, die seit mehreren Jahren in einem Allgemeinkrankenhaus arbeiten, genauso wie für Berufseinsteigende direkt nach der Ausbildung. Das Programm richtet sich an examinierte Pflegende, die das vielfältige Feld der Psychiatrie noch nicht kennen und dort arbeiten wollen. Für das neue Stellenangebot, das am Standort Weissenau seit April dieses Jahres angeboten wird, konnten laut Pressemitteilung bereits vier Pflegende gewonnen werden.

Die Erste, die startete, ist Marie Anne Pfaff. Die gelernte Krankenschwester, die zuvor in einem nahe gelegenen Allgemeinkrankenhaus arbeitete, ist derzeit auf einer kinder- und jugendpsychiatrischen Station eingesetzt. „Es bestehen schon große Unterschiede zwischen der Arbeit in der Somatik und der in der Psychiatrie“, so Pfaff. An dem Programm gefällt ihr die Möglichkeit, in die verschiedenen Bereiche der Psychiatrie reinzuschnuppern.

Anna Heinsch, pflegerische Abteilungsleitung und Pflegeexpertin im ZfP, erklärt als Mit-Initiatorin den Ablauf des Traineeprogramms: „Die Trainees rotieren etwa alle drei bis vier Monate zwischen den Stationen der verschiedenen Abteilungen, abhängig vom Stellenanteil.“ Die Pflegenden können ihre Wünsche äußern und werden je nach Interesse beispielsweise in der Allgemeinpsychiatrie, der Neurologie oder der Forensischen Psychiatrie eingesetzt. Hierbei steht nicht nur das gesamte Abteilungsspektrum am Standort Weissenau zur Verfügung, auch Einsätze in den Einrichtungen des ZfP in Wangen oder Friedrichshafen sind möglich, so die Mitteilung.

Parallel zu den Praxiseinsätzen werden die Trainees in Kleingruppen derzeit von Kim Hennig, Pflegepädagogin und Kursleitung der Weiterbildung Psychiatrie im ZfP, in Theoriebausteinen geschult. Je nach Entwicklung der Corona-Lage sollen auch wieder Fortbildungen zu psychiatrischer Pflegepraxis in der Akademie Südwest, der Bildungseinrichtung des ZfP, möglich sein.

Im Verlauf der internen Ausbildung sollen die Pflegekräfte für sich herausfinden, welcher Bereich ihnen liegt und wo sie später tätig sein wollen. Die Trainees sind über das Programm hinaus unbefristet im ZfP angestellt und werden vergütet wie andere Pflegefachkräfte auf den Stationen. Insgesamt ist die Dauer auf zwölf bis 18 Monate ausgelegt, sodass die Trainees etwa vier bis sechs Abteilungen kennenlernen.

Entwickelt wurde das Programm laut ZfP im vergangenen Herbst. „Das Traineeprogramm ist in der Region exklusiv und zeichnet uns als Standort aus“, betont Pflegeexpertin Heinsch. Denn nur wenige Kliniken in ganz Deutschland und insgesamt nur zwei weitere Psychiatrien bieten ein solches Angebot an, heißt es abschließend in der ZfP-Mitteilung.