Wegen der Corona-Pandemie drosselt ZF in Friedrichshafen seine Produktion. Es sei eine Vereinbarung mit dem Gesamtbetriebsrat über die Einführung von Kurzarbeit getroffen worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit könnten jetzt Teile von Produktion und Verwaltung kontrolliert heruntergefahren werden, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und auf die ausbleibende Nachfrage von Auto- und Lastwagen-Herstellern zu reagieren.

Die Regelung gilt demnach zunächst bis Juni. Allerdings richte sich die Phase der Kurzarbeit auch danach, zu welchem Zeitpunkt die Kunden ihre Werke wieder in Betrieb nehmen, teilte das Unternehmen weiter mit. Zugleich bereite sich ZF darauf vor, den Wiederanlauf der Produktion seiner Kunden nach der Corona-Pause zu unterstützen. „Die notwendigen Vorbereitungen dafür werden jetzt getroffen.“

Weil viele Kunden von ZF in den vergangenen Tagen angekündigt haben, ihre Produktion für mehrere Wochen ruhen zu lassen, haben Unternehmen und Betriebsrat nun reagiert. „Das ZF-Team hat es lange mit großem Einsatz geschafft, trotz des Coronavirus unsere Kunden weiter zu beliefern“, sagt Sabine Jaskula, Vorstand Personal und Recht, in einer Pressemitteilung. Man werde die Arbeit sowohl in einzelnen Produktlinien als auch in ganzen Werken und Verwaltungsbereichen ruhen lassen. Dies geschehe, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und um der Nachfrageunterbrechung der Hersteller zu folgen. Beschäftigungs- und Einkommenssicherung seien in der Vereinbarung in Einklang mit den Interessen und dem Schutz des Unternehmens gebracht worden. Zugleich bereitet sich ZF darauf vor, den Wiederanlauf der Produktion seiner Kunden nach Kräften zu unterstützen.

„Wir erleben mit der Corona-Krise eine Situation, die wir uns noch vor wenigen Wochen kaum vorstellen konnten“, sagt Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats von ZF. „Als Betriebsrat ist uns wichtig, Beschäftigung zu erhalten, mit allen Menschen durch die Krise zu gehen und die Einkommen der Beschäftigten soweit wie möglich abzusichern.“

Auch die Gewerkschaft IG Metall steht hinter den Plänen der Zulieferers. „Mit der neuen Kurzarbeitsvereinbarung haben wir den Weg frei gemacht – erstmals bundesweit, für alle ZF-Beschäftigten in Deutschland –, eine einheitliche Aufzahlung auf das Kurzarbeitergeld mit dem Vorstand tariflich zu vereinbaren“, sagt Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von ZF, laut einer Pressemitteilung. „Jetzt geht es vor Ort darum, passgenaue Lösungen für die jeweilige betriebliche Situation zu finden. Krisenbewältigung geht nur gemeinsam. Das ist der ZF-Weg.“

Die Regelung gilt bis einschließlich Juni, wobei die Phase der Kurzarbeit sich nach Auskunft von ZF danach richtet, zu welchem Zeitpunkt die Kunden von ZF ihre Werke wieder in Betrieb nehmen. Viele Fahrzeughersteller haben drei- bis vierwöchige Pausen angekündigt. Personalvorstand Jaskula erläutert: „Wir haben jetzt einen guten und belastbaren Rahmen, der unsere Beschäftigten auch bei einem kompletten Herunterfahren der ZF-Werke absichert. Durch einen zusätzlichen Beitrag des Unternehmens wird jeder rund 90 Prozent seines regulären Nettoeinkommens behalten.“

Der kombinierte Einsatz von 25 Prozent Gleitzeit und 25 Prozent Urlaubszeit sowie 50 Prozent Kurzarbeit ermöglicht laut Konzern das Ruhen von Produktion und Verwaltung und sichere die Beschäftigung der Belegschaft. Die Belieferung von Kunden habe weiterhin Priorität und werde dazu führen, dass vereinzelt Werke und Produktlinien sowie Teile der Verwaltung normal weiterarbeiten. Für sie würden dann die bereits eingeführten verschärften Maßnahmen zum Gesundheitsschutz weiterhin gelten.