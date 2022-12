Viele Weihnachtspäckchen für Kinder in Osteuropa

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht nur nach der eigenen Befindlichkeit ausrichten, sondern an den Stellen zu helfen, an denen es nötig ist! Nach diesem Grundsatz arbeitet der AK Sozial der SMV des Graf-Zeppelin-Gymnasiums seit Jahren. Auch diesen Herbst nahmen die Schülerinnen und Schüler des GZG wieder an der Weihnachtspäckchen-Aktion des Round Table 78, Friedrichshafen teil. Sage und schreibe 209 liebevoll gepackte Weihnachtspäckchen konnten am GZG abgeholt werden. Über zweihundert Kinder, vor allem aus Osteuropa, werden sich an Weihnachten so richtig freuen können, wenn sie eines der prall gefüllten Päckchen an Heiligabend auspacken dürfen.

An dieser Stelle schon einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die durch ihre Mitarbeit und ihr Engagement, sei es Päckchen packen, einsammeln, Geldspenden, Organisation der Aktion oder anderes, anderen eine Riesenfreude machen werden.