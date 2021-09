Viele Podestplatzierungen für den RSV Seerose

Bianca Metz hat sich bei der deutschen Gehörlosenmeisterschaft in Dresden den Titel gesichert. Damit dominiert die Seerose hier weiterhin, seit 2014 ist dieser Titel in den Händen der Seerose. Bei wechselhaftem Wetter absolvierte die Gehörlosen-Radsportlerin des RSV den flachen und 16 Kilometer langen Kurs in 26:02 Minuten.

Der RSV Seerose Friedrichshafen hat in der letzten Augustwoche sein erfolgreichstes Rennwochenende absolviert. Ein achtköpfiges Rennteam brachte bei den „Interstuhl-Etappenrennen“ fünf erste Plätze sowie drei zweite und drei dritte Plätze zurück an den Bodensee. Die meisten Podestplatzierungen waren in den Jugendklassen zu verzeichnen.

Mit dem Bergzeitfahren in Wildberg hat das Rennwochenende am 28./29. August sehr gut begonnen. Hier war für alle Klassen ein 3,3 Kilometer langer, schwerer Bergkurs zu durchfahren – der RSV sicherte sich zwei Siege. Bei den Amateuren ließ der bestens aufgestellte Axel Dopfer der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance und beendete das Zeitfahren souverän auf dem ersten Platz. Gleiches gelang auch der U 17-Fahrerin Nathalie Duschl.

Überraschender Sieg von Maxi Seidler

So erfolgreich ging es auch einen Tag später weiter. Für die Seerose-Fahrer stand am Sonntag ein Kriterium auf dem Programm – Austragungsort war Schönaich. Bereits in der Altersklasse U11 gelang Lina Seidler der erste Sieg, der auch die Cupführung einbrachte. Duschl belegte in der Klasse U17 erneut den ersten Platz. Maxi Seidler gewann überraschend die Sprintwertung: eine Leistung, die RSV-Breitensportwart Kurt Lippert hervorhob. Sehr erfolgreich agierte auch Otto Schädler in seiner Masterklasse. Dank einem zweiten Platz konnte er seine Führung beim „Interstuhl Württembergliga Cup“ verteidigen.

Höhepunkt sei laut Lippert aber eindeutig das Rennen der Amateure gewesen. Mit Axel Dopfer, Sebastian Knoll und Yunus Yazici stand ein taktisch hervorragend aufgestelltes RSV-Team am Start. Bereits in der sechsten Runde riskierte Dopfer den Ausriss, welcher von einem noch ruhigen Feld zugelassen wurde. Nachdem Dopfer den Vorsprung jedoch Runde für Runde ausbaute, machte sich im Hauptfeld zunehmend Nervosität breit – es wurde der Versuch unternommen, die Verfolgung zu organisieren. Taktisch klug setzten sich dann aber Knoll und Yazici an die Spitze des Feldes und sicherten so Dopfers Soloritt ab und damit auch Dopfers souveränen und ungefährdeten Sieg. Knoll und Yazici sammelten in den Sprint- und Wertungsrunden wertvolle Klassementpunkte.

Die nächste Station heißt Tieringen

Neben seinem Tagessieg hat Dopfer das Interstuhl-Punktetrikot inne, während Knoll bei der Siegerehrung das Gelbe Trikot des Gesamtführenden übergestreift bekam. In drei Rennklassen führt die Seerose nun die Cupwertung an. „Platzierungen, die es am kommenden Sonntag in Tieringen zu verteidigen beziehungsweise auszubauen gilt“, meint Kurt Lippert.