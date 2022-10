Viele Podestplatzierungen beim Ravensburger Sprintpokal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende 22./23. Oktober veranstaltete der 1. SC Ravensburg den mittlerweile 41. Internationalen Sprintpokal. Mit dabei der Schwimmverein Friedrichshafen mit zahlreichen Schwimmer:innen.

Alina Kopp (Jg. 08) schwamm in ihrem Jahrgang über 100m Schmetterling auf Platz 1. und 100m Brust auf Platz 2. Emily Casini (Jg. 10) machte es ihr nach und belegte über 100m Rücken den 3. Platz. Frede Burghoff (Jg. 09) und Ilias Dittrich (Jg. 09) konnten ebenfalls mit vorderen Podestplatzierungen glänzen. Kalle Bendel (Jg. 10), Max Fuhrmann (Jg. 10) und Sophie Wössner (Jg. 09) lieferten in allen 4 Starts gute Leistungen ab, konnten aber nicht über das Mittelfeld hinweg. Mirka Szilovics (Jg. 10) schwamm über 100m Freistil zu Bronze und verbesserte sich über 100m Schmetterling zu Silber.

Schaffte Lisa Kinast (Jg. 07) über die 50m und 100m Rücken die Silbermedaille, konnte sie in ihrer Hauptdisziplin Brust der Konkurrenz davon schwimmen. Gold auf den 100m und ebenfalls im 50m Finale, in dem sie ihre Zeit aus dem Vorlauf noch um 11 Zehntel auf 00:36,50 verbesserte. Romy Kiefer (Jg. 09) dominierte wie erwartet klar ihren Jahrgang. Besonders zu erwähnen waren die Teilnahmen am Finale über 50m Rücken und 50m Schmetterling, wo sie sich gegen ältere Schwimmerinnen durchsetzen konnte und Silber sowie Bronze mit nach Hause nahm.

Lukas Klimt (Jg. 04), der direkt in der offenen Wertung startete, hatte die meisten Starts der Mannschaft. Über die 50m Freistil qualifizierte er sich als Zweiter für die Swim-off Runden. Er kämpfte sich souverän durch das Viertel- und Halbfinale und wurde im Finale schließlich mit Silber belohnt. Die 50m Schmetterling und 50m Brust waren mit Vorlauf und anschließendem Finale weniger aufwendig, aber trotzdem sehr kräftezehrend. Über die 50m Schmetterling war aber, wie auch über Freistil, an seinem Konkurrenten vom 1. SC Ravensburg an diesem Wochenende kein Vorbeikommen. Marcel Poness (Jg. 06) sicherte sich ganz klar die Goldmedaille über 100m Brust und 100m Lagen. Gold gab es auch über die halbe Brustdistanz. Am Ende des Tages wird ihm der 50m Rücken Wettkampf, trotz eines 2 Platzes, eher in Erinnerung bleiben. Mit einer Zeit von 00:28,97 verbesserte er sich nochmals um ganze 8 Zehntel gegenüber dem Vorlauf und knackte den Häfler Vereinsrekord, der seit vielen Jahren unangetastet blieb.