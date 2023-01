Viele Hände packten und verteilten Geschenke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 15 Jahren ist es im Dezember zur guten Tradition geworden, dass die Mitarbeiter der BKK Gildemeister Seidensticker und Airbus Defence and Space Weihnachtsgeschenke für den Kinderschutzbund sammeln. Mit ihrem diesjährigen Aktionsaufruf an Versicherte, Mitarbeiter und Öffentlichkeit, konnte wieder eine stattliche Anzahl von Weihnachtspäckchen zusammengetragen werden. Des Weiteren ist der Kinderschutzbund von der Organisation „Herzenssache Bodenseekind“ in Oberteuringen, vertreten durch Anja Maxand und Tanja Buchta, mit Päckchen bedacht worden. Die vielen liebevoll verpackten Geschenke wurden dem Kinderschutzbund in Friedrichshafen übergeben, der sie mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen verteilte. Die Erzieherinnen des organisationseigenen Kindernestes in der Schanzstraße 19 freuten sich über die zahlreichen Geschenke, mit denen sie ihren Kleinsten viel Freude bereiten können. Für weitere hilfsbedürftige Kinder gingen beispielsweise die Päckchen an Mirko Meinel, Integrationsbeauftragter der Gemeinden Eriskirch, Kressbronn und Langenargen und an die Abteilung Integration der Stadt Friedrichshafen. Lea Stegmaier von der Abteilung Integration (Integrationsmanagement) bedankte sich sehr für die Weitergabe der Geschenke und betonte: „Uns war wichtig, dass die Geschenke an Familien gehen, die derzeit im Asylverfahren oder geduldet sind – und daher von vielen Leistungen und Angeboten ausgeschlossen werden.“

Ganz herzlich möchte sich der Kinderschutzbund an dieser Stelle bei den Spender/innen und Institutionen, die die Weihnachtspäckchen-Aktion möglich gemacht haben, bedanken.