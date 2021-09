Viele Fragezeichen vor dem Rundenstart der Häfler Bundesligakegler

Für die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen beginnt am Samstag die neue Bundesligasaison. Im Heimspiel treffen die SF Friedrichshafen auf den FEB Amberg (12 Uhr). Nach dem coronabedingten Abbruch der vergangenen Saison stehen bei Häflern vor dem Start viele Fragezeichen auf dem Zettel.

So ist es das erste Pflichtspiel auf der im Frühjahr komplett umgebauten Kegelbahnanlage – und noch sind die Sportfreunde mit den neuen in der Bundesliga vorgeschriebenen Segmentbahnen nicht vertraut. „Zwar konnten sich die Spieler während der Trainingszeiten auf die neuen Begebenheiten einstellen, aber unter realen Bedingungen im Bundesligaspielbetrieb fehlt noch die Erfahrung“, berichtet Torsten Reiser von den Sportfreunden Friedrichshafen.

„Die Jugend drängt sich langsam auf“

Immerhin ist Lukas Funk rechtzeitig zurück. Er gewann kürzlich mit Deutschland die U23-Weltmeisterschaft in Slowenien. Wahrscheinlich wird Mannschaftsführer Darko Lotina ihn auch aufstellen, möglich ist auch ein Einsatz von Talenten. „Aber die Jugend drängt sich langsam auf, so wird man versuchen, diese sorgsam an den Spielbetrieb in höheren Klassen heranzuführen“, teilt Reiser mit. Zu- und Abgänge gab es keine. Das Ziel ist der Klassenerhalt, dafür möchten die Sportfreunde am Samstag in der Bodensee-Sporthalle den Anfang machen. Unter Einhaltung der 3G-Regel sind Zuschauer zugelassen.