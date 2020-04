Nicht nur Wirtschaft und Handel leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie. Auch die gemeinnützigen Breitensportvereine im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg sind erheblich betroffen. Eveline Leber, Präsidentin des Sportkreises Bodensee, sieht noch (zu) viele offene Punkte bei der Hilfe für die Vereine. Der Sportkreis Ravensburg wendet sich mit einem offenen Brief an die Mitglieder der Vereine und bittet um Solidarität. Sonst drohe vielen Vereinen das Aus.

„Das Signal von Baden-Württembergs Sportministerin Susanne Eisenmann, den Vereinen in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen, ist im organisierten Sport positiv aufgenommen worden“, sagt Eveline Leber. Es sei im ersten Schritt richtig, die regulären Fördermittel des Solidarpakts III Sport für Notfallhilfen zumindest nutzbar zu machen. Wichtig sei auch die Klarstellung gewesen, dass Sportvereine mit ihren wirtschaftlichen Aktivitäten unter den Corona-Rettungsschirmen von Bund und Land Berücksichtigung finden müssen, meint Leber zur Ankündigung von Sportministerin Eisenmann (die SZ berichtete).

„Allerdings habe ich Zweifel, ob diese Hilfen ausreichen werden“, erklärt Leber. Denn zum einen sei weitestgehend unklar, für welche ihrer Aktivitäten Sportvereine die milliardenschweren Hilfspakete von Bund und Land überhaupt in Anspruch nehmen können und wie es mit den finanziellen Schäden aus jenen Vereinsaktivitäten aussieht, die nicht zum wirtschaftlichen Bereich zählen. Zum anderen sei fraglich, wie viel Geld aus dem Solidarpakt Sport des Landes überhaupt als Notfallhilfe eingesetzt werden kann. „Es handelt sich dabei ja um reguläre Fördermittel, die etwa für Baumaßnahmen, Übungsleiterpauschalen, Sportgeräte oder Kooperationen gebraucht werden. Daher dürften für Notfälle umgewidmete Solidarpakt-Gelder weder jetzt noch in der Zukunft zu Lasten der regulären Sportförderung des Landes gehen“, fordert Leber. „Um reguläre Sportförderung und Corona-Hilfen klar voneinander zu trennen, ist die Einrichtung eines Notfallfonds für Vereine und Verbände unbedingt notwendig.“ Gemeinsam sollten Vereine, Verbände und die Politik versuchen, den Sport gut durch die Krise zu bekommen.

Wie viele einzelne Vereine hofft auch der Sportkreis Ravensburg in Zeiten des Coronavirus auf Solidarität. Deswegen hat sich der Sportkreis mit einem offenen Brief an alle Mitgliedsvereine, Mitglieder der Sportvereine sowie Kursteilnehmer gewandt. „Die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat für unsere Gesellschaft in den vergangenen Wochen oberste Priorität eingenommen. Folglich hat auch unsere Bundes- sowie Landesregierung zum Schutz der Bevölkerung ihre Maßnahmen gegen die Verbreitung erhöht. Es war die logische Konsequenz, den Trainings- und Wettkampfbetrieb bei unseren Mitgliedsvereinen zu unterbrechen“, heißt es in dem Brief. „Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Breitensportvereine im Land werden immer deutlicher: Überlebenswichtige Einnahmen durch Einstellen des Sportbetriebs und Absagen von Veranstaltungen gehen den Vereinen verloren. Folglich sollte die Solidarität in unserer Gesellschaft und in unserer Sportfamilie oberstes Gebot für uns sein. Der Sportkreis Ravensburg bittet alle Sportlerinnen und Sportler im Landkreis, in dieser angespannten Situation zu ihren Vereinen zu stehen. Durch die Rückforderung der Vereinsbeiträge oder Kursgebühren würde die Existenz der Sportvereine weiter gefährdet werden.“ Dem Sportkreis Ravensburg gehören mehr als 300 Vereine mit mehr als 100 000 Mitgliedern an.