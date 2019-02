Viele Duelle im Allgäu für Häfler Handballer

Während die aktiven Handballmannschaften der TSG Ailingen am Wochenende vor den eigenen Fans antreten dürfen, haben die restlichen Teams aus Friedrichshafen und Umgebung in ihren Spielklassen allesamt Auswärtsspiele, bei denen es jedoch ebenfalls um einiges geht. Die Begegnungen in der Übersicht:

Bezirksliga der Männer: TSG Leutkirch - HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Samstag, 9. Februar, 20 Uhr, Gymnasium-Sporthalle in Leutkirch): „Mit Blick auf die Tabellensituation müsste man meinen, dass wir die klaren Favoriten sind, doch dem ist sicher nicht so“, warnt HSG-Cheftrainer Rolf Nothelfer seine Jungs vor einer zu lockeren Gangart. „Der Aufsteiger Leutkirch ist sehr heimstark, verfügt über eine gute Physis und tritt bis zum Schluss sehr kampfbetont auf.“ Das Hinspiel entschied die Häfler Spielgemeinschaft, bei der sich die genaue Zusammenstellung des Kaders erst im Abschlusstraining am Freitagabend entscheidet, deutlich für sich. „Wir müssen von Anfang an kompakt in der Abwehr auf der Platte sein, alles reinhängen und mit der nötigen Abgeklärtheit unser Tempospiel aufziehen“, gibt Nothelfer die Taktik bekannt.

Bezirksliga der Frauen: TSG Ailingen – SC Vöhringen (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Ailingen): „Die Tabellensituation lässt keinen Ausrutscher zu“, betont Coach Jürgen Frank vor dem Heimspiel seiner TSG-Damen gegen Vöhringen, da von Rang drei bis in den Tabellenkeller alles relativ nahe beieinanderliegt. Schlecht aus Ailinger Sicht, dass die TSG krankheitsbedingt nicht in Bestbesetzung antreten wird. Dennoch wollen die Gastgeberinnen Revanche für die 22:25-Niederlage aus dem Hinspiel nehmen. „Ich traue meiner Mannschaft mit einer konzentrierten Leistung, aus einer starken Abwehr und mit sicheren Abschlüssen alles zu“, erklärt Jürgen Frank. „Nur verletzten darf sich nun keine meiner Spielerinnen mehr.“

Bezirksliga der Frauen: SC Lehr II – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle Ulm-Nord in Ulm-Lehr): „Es wird auf keinen Fall einfach für uns“, glaubt Damir Turnadzic, Trainer der Häfler Handballerinnen, vor der Partie beim SC Lehr II. Neben sechs feststehenden Ausfällen stehen hinter weiteren Spielerinnen große Fragezeichen. Auch auf die Unterstützung der A-Jugend kann die Erste der HSG FF wohl dieses Mal nicht bauen. „Ich bin froh, wenn ich überhaupt eine spielfähige Mannschaft zusammenbekomme“, fährt Turnadzic fort. „Für mich ist Lehr klarer Favorit.“ Die endgültige Aufstellung wird sich womöglich dann erst am Freitag herauskristallisieren.

Bezirksklasse der Frauen: TV Gerhausen 1900 II – SV Tannau (Samstag, 14 Uhr, Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren): Die Tannauer Handballerinnen sind nach einem – wieder einmal – überzeugenden Heimauftritt, dieses Mal auswärts im Einsatz. So oder so keine leichte Aufgabe für die Mädels von SVT-Coach Hubert Baur, obwohl man in der Tabelle besser dasteht, als die gastgebende Reserve aus Gerhausen. Dennoch tun sich die Tannauer Damen außerhalb des eigenen Wohnzimmers traditionell schwer. Und dieses Mal?

Bezirksklasse der Frauen: TV Weingarten II – TV Kressbronn (Samstag, 14.40 Uhr, Großsporthalle in Weingarten): „Wir möchten uns in Weingarten auf unsere Stärken besinnen“, sagt TVK-Trainerin Stefanie Raaf. „Und das, obwohl wir nicht so recht wissen, wie der Gegner aufgestellt sein wird.“ Während sich Steffi Raaf an alter Wirkungsstätte auf viele ehemalige Weggefährtinnen freut, müssen die Seesterne aus Kressbronn abermals auf ihre Kapitänin Lisa Ullrich verzichten, die am vergangenen Sonntag die bärenstarke Abwehr dirigiert hatte.

Kreisliga A der Männer: TSG Ailingen – HC Lustenau II (Samstag, 18.10 Uhr, Sporthalle Ailingen): „Wir wollen die Scharte auswetzen“, betont TSG-Coach Peter Rossi vor dem Duell mit der zweiten Mannschaft aus Lustenau. Gemeint ist das aus Ailinger Sicht eher unterirdische Auftreten bei der 19:30-Klatsche beim HC Hard II am vergangenen Sonntag. Dort hatte das TSG-Team in nicht kompletter Besetzung einiges vermissen lassen und Auflösungserscheinungen gezeigt. „Wir müssen unsere technischen Unzulänglichkeiten und die ungenügende Chancenauswertung endlich in den Griff bekommen“, stellt Peter Rossi klar.

Kreisliga A der Männer: TV Weingarten II – HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Sonntag, 10. Februar, 17 Uhr, Großsporthalle in Weingarten): „Um Punkte mitzunehmen, sollten wir eine richtig gute Leistung abliefern“, meint HSG-Mannschaftskapitän Tobias Gräfe im Hinblick auf das Auswärtsspiel in Weingarten. „Ich freue mich, dass wir auch dieses Mal eine breit aufgestellte Bank mit dabei haben werden.“ Dennoch müsse man vorsichtig sein und das Duell ernst nehmen, so Gräfe, da auch die Gastgeber Unterstützung aus der Ersten haben könnten.

Kreisliga B der Männer: TSG Ailingen II – HC Hohenems II (Samstag, 16.20 Uhr, Sporthalle Ailingen): Im Lager der zweiten Mannschaft der TSG hofft man im Heimspiel gegen die Zweite aus Hohenems darauf, dass man personell besser aufgestellt sein wird als zuletzt im Lokalderby beim FC Kluftern (18:28). „Wir haben das Hinspiel nur mit zwei Toren Unterschied verloren und rechnen uns mit größerem Kader und vor den eigenen Fans durchaus etwas aus“, sagt Ailingens Cheftrainer Peter Rossi, der danach die Erste betreut.

Kreisliga B der Männer: TV 1846 Isny – FC Kluftern (Sonntag, 17.30 Uhr, Rotmoos-Sporthalle in Isny): Nach dem deutlichen Heimerfolg gegen die Ailinger Reserve fahren die Handballer aus Kluftern mit Rückenwind ins Allgäu. Doch Vorsicht: Auch die Gastgeber dürften recht motiviert sein, nachdem man dem Spitzenreiter in der Vorwoche unterlegen war.

Kreisliga B der Männer: TSG 1846 Leutkirch II – HSG Langenargen-Tettnang (Samstag, 16.10 Uhr, Gymnasiumhalle Leutkirch): Die TSG startete sehr gut in die neue Runde, verlor jedoch im weiteren Saisonverlauf wichtige Spiele und führt aktuell die untere Tabellenhälfte an. Dennoch dürfen die Hippos, wie sich die Spielgemeinschaft Langenargen-Tettnang nennt, die Gastgeber in der haftmittelfreien Halle nicht unterschätzen und müssen diese Aufgabe konzentriert angehen, teilt die Spielgemeinschaft mit.