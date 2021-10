Viele Chancen der U13-Radballer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 16. Oktober 2021 fand in Waldrems/Backnang das Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft der U13 mit Niklas Böck und Kilian Schlegel statt.

Im ersten Spiel gegen Gieboldehausen aus Niedersachsen startete man gut ins Turnier und konnte gegen den späteren Sieger ein starkes 1:1 zur Halbzeit erzielen. In der zweiten Hälfte hatte man einige Chancen in Führung zu gehen, konnte aber kein Tor erzielen. Was dem Gegner aber gelang, so unterlag einem starken Gegner mit 1:2.

Im zweiten Spiel traf man auf den Württembergischen Meister aus Waldrems. In der gut gespielten ersten Hälfte kam man durch schöne Spielzüge zu einer 2:0 Pausenführung. Im weiteren Verlauf kontrollierte man das Spiel und gewann am Schluss mit 3:1. Im Spiel drei gegen Hardt führte man bis kurz vor der Halbzeit mit 3:0 und musste durch zwei Fehler mit 3:2 in die Pause. In der zweiten Hälfte fand man den Faden nicht mehr und so musste man sich zum Schluss noch mit 4:5 geschlagen geben. Im vierten Spiel des Tages traf man auf die Mannschaft aus Luckau/Brandenburg. In einem wieder sehr guten Spiel ging man mit 2:2 in die Pause. In der zweiten Hälfte zeigte man wieder was man Spielen kann so gewann man mit 5:3.

Im letzten und entscheidenden Spiel gegen Langenleuba/Thüringen musste man hoch gewinnen, um noch eine Chance auf die Teilnahme am Finale zu haben, da bis zu diesem Zeitpunkt jede Mannschaft ein Spiel verloren hatte. Bis zur Halbzeit gelang dies auch und man führte mit 4:1. Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr so effektiv so kamen nur noch zwei Tore hinzu, zum Endstand 6:1.

Dann musste gezittert werden, was im letzten Spiel für ein Ergebnis erspielt wird. Leider reichte es nach Erstellung der Tabelle um zwei Tore nicht zur Teilnahme.