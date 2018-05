Viele Besucher kommen mit dem eigenen Oldtimer

„Gas geben, Oldtimer in voller Fahrt erleben“ – bei der Motorworld Classics Bodensee, die am Sonntag nach drei Messetagen zu Ende ging, ist neben dem Handel von historischen Fahrzeugen, auch die Freude am Fahren sehr hoch im Kurs gestanden. Insgesamt 37 700 Besucher wurden an den drei Tagen gezählt, berichtet die Messe in einem Schreiben.

Beim „Vintage Demo Racing“ kurvten die Fahrer in ihren Oldtimern mit viel Freude über die Messemeile und testeten ihre historischen Raritäten und Rennfahrzeuge im oberen Drehzahlbereich. „Für uns ist es sehr wichtig, dass wir Oldtimer als Fahrzeuge in voller Fahrt und mit vollem Sound zeigen können. Wir sind das dynamische Verkaufsevent. Das ist im Reigen der vielen Oldtimermessen ein echtes Alleinstellungsmerkmal“, betonen Messechef Klaus Wellmann und Projektleiter Roland Bosch zum Abschluss am Sonntag. Sybille Bayer, Geschäftsführerin Motorworld Group, ergänzt: „Die Motorworld Classics Bodensee ist eine ganz besondere Messeveranstaltung, die Potenzial hat. Wir treffen hier die Szene aus dem gesamten süddeutschen Raum und darüber hinaus auch aus der Schweiz, Österreich und Italien.“

Die Liebhaber historischer Fahrzeuge trugen selbst einen wichtigen Teil zum Erfolg bei. Bei schönsten Oldtimerwetter kamen überproportional viele Gäste aus vielen Ländern mit dem eigenen historischen Fahrzeug, sie haben damit ihre Fachlichkeit unter Beweis gestellt und durften kostenlos auf dem Messegelände parken. Insgesamt 37 700 Besucher wurden an den drei Tagen gezählt.

Seit zehn Jahren in Szene bekannt

Der Slogan „zu Wasser, zu Lande und in der Luft“ – mit rollenden, schwimmenden und fliegenden Oldtimern prägt das Branchenmeeting, bei dem die klassische Mobilität mit einem großen Angebot präsent ist. Die Motorworld Group ist seit vergangenem Jahr als Partner mit an Bord der Oldtimermesse. „Gemeinsam können wir eine große Bandbreite an Oldtimerenthusiasten ansprechen. Das ist schon in den letzten Jahren fabelhaft gelungen – mit der Kooperation möchten wir dies noch weiter steigern“, wird Andreas Dünkel, Vorsitzender Motorworld Group in der Mitteilung der Messe zitiert.

Unter den Oldtimermessen in Deutschland sei die Motorworld Classics Bodensee seit zehn Jahren in der Szene bekannt für ihren besonderen Charme und hohen Eventcharakter. Mit der Sonderschau „80 Jahre Käfer“ widmete die Messe dem Oldtimerstar eine besondere Präsentation. Der VW Käfer gilt als einer der weltweit erfolgreichsten Fahrzeuge – die Produktion stoppte 1978. Von den 21,5 Millionen produzierten Käfern rollen längst zahlreiche Modelle als Oldtimer auf Deutschlands Straßen. Bei der zweiten Sonderschau drehte sich alles um die japanischen Klassiker vom Honda S 800 Coupé bis zum Suzuki LJ Jeep. „Nippon Classics“ lautete der Titel der Ausstellung auf der rund 30 japanische Oldtimerschätze der ersten Generation zu sehen waren.