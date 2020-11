Viele Angebote des Bodenseekreises sind wegen Corona-Pandemie abgesagt

Während viele Angebote des Landratsamts Bodenseekreis wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden (siehe Infokasten), bleibt die VHS Friedrichshafen weiterhin geöffnet. Nur die Kurse des Gesundheitszentrums müssen pausieren, teilt das Landratsamt mit.

„Mit großer Freude erreichte die VHS Friedrichshafen die Nachricht, dass die Volkshochschulen dem Bildungsbereich zugeordnet wurden und deshalb vom Teil-Lockdown nicht betroffen sind“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Die Kurse des Gesundheitszentrums müssen allerdings in den nächsten vier Wochen abgesagt werden, das heißt, alle Schwimm-, Bewegungs- und Gesundheitskurse.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbands, schreibt an alle VHS: „Die Politik in Bund und Ländern erkennt die wichtige Rolle der Volkshochschulen an.“ Es sei ein ungewöhnlich deutliches Bekenntnis zur öffentlichen Weiterbildung. „Damit verbunden ist die Botschaft: Die Volkshochschulen sind wichtig und unverzichtbar – für jede und jeden Einzelnen und für das Gemeinwesen“, wird Kramp-Karrenbauer zitiert.

Detlev Maaß, neuer Leiter der VHS Friedrichshafen, freut sich: „Ich bin mir sicher, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. Unser aktuelles Hygiene-Konzept reicht aus. Wenn alle unsere Vorgaben eingehalten werden, dann sind wir auf der sicheren Seite.“

Selbst die Schulen bleiben für die VHS offen, das heißt, alle Sprachkurse können wie bisher im KMG und GZG fortlaufen. Und das sei gut so, heißt es in der Pressemitteilung. Denn Teile des Programmangebots hätten doch fast existenzielle Bedeutung wie Schulabschlusskurse, Integrations- und Berufssprachkurse sowie die Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung.

Viele Kurse starten in der nächsten Woche, teilweise online, wie „Finanzbuchführung“, „Lohn und Gehalt“ oder „Videokonferenzen mit Zoom“, andere sind in Präsenz vor Ort wie „Junge Frauen und die finanzielle Zukunft“, „Computer-Einführungskurs 60plus“ oder „Umgang mit Reklamationen“.

„In solch bewegten Zeiten sind kreative Angebote Balsam für die Seele“, schreibt die VHS weiter. Warum nicht Aquarell, Ölmalerei oder Portraitzeichnen mal probieren, überall starten noch Kurse. Auch für Kreatives Schreiben oder Hobbyfotografen gebe es spannenden Input.

Diese Angebote des Landratsamts sind gestrichen

Die neuerlichen Corona-Einschnitte in Baden-Württemberg wirken sich auch auf Angebote des Landratsamts Bodenseekreis aus. Ab sofort gibt es laut Mitteilung diese Änderungen:

Die mobilen Problemstoffsammlungen am Samstag, 7. November, im Raum Friedrichshafen und voraussichtlich auch am 21. November in Tettnang, Neukirch, Kressbronn und Langenargen fallen aus. Die stationären Problemstoffannahmen an den Entsorgungszentren werden vorerst noch zu den veröffentlichten Terminen durchgeführt.

Die Galerie Bodenseekreis in Meersburg bleibt geschlossen. Die laufende Ausstellung „IR_REAL“ zum Förderpreis des Bodenseekreises 2020 endete damit vorzeitig.

Die geplanten Prüfungen zum Bodensee-Schifferpatent werden nicht durchgeführt.

Der Vor-Ort-Benutzerservice des Kreisarchivs, der Kreisbibliothek und des Kurt-Hahn-Archivs in Schloss Salem werden ausgesetzt. Anpassungen bei der kommunalen Archivpflege werden im Einzelfall geregelt.