Von Schwäbische Zeitung

Bei einem schweren Auto-Unfall am Klinikum Friedrichshafen ist eine Person gestorben. Ersten Angaben der Polizei zufolge schwebt die andere in Lebensgefahr und ist schwer verletzt.

Der Unfall geschah in der Röntgenstraße am Freitag, 7. Mai, gegen 12.45 Uhr. Mehr dazu in Kürze.