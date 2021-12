Viel Reisestress für Friedrichshafens Volleyballer

VfB Friedrichshafen macht sich fürs Impfen stark

In Zeitungen, den sozialen Medien und auf Plakatwänden werben Marcus Böhme, Daniel Muniz und Co. dafür, sich impfen zu lassen. Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt vom VfB Friedrichshafen ist laut Mitteilung überzeugt, dass „nur Impfen uns näher zurück an die Normalität bringt“. Mit Anzeigen in verschiedenen Zeitungen und über die sozialen Medien will der Volleyball-Rekordmeister zum Impfen animieren. Plakatwände werden in den kommenden Tagen folgen. „Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Alle Spieler, der Staff und das Backoffice sind vollständig geimpft und teilweise sogar geboostert“, berichtet der Geschäftsführer. „Vor allem Sportler wissen, dass die Gesundheit ihr Kapital ist.“

Verschiedene Motive sollen verschiedene Zielgruppen ansprechen. So animiert Vojin Cacic dazu, lieber zu „impfen als zu schimpfen“. Marcus Böhme und Daniel Muniz werben dafür, gegen das Virus „die Ärmel hochzukrempeln“. Viele Sportvereine beteiligen sich in Baden-Württemberg an der Aktion.

Mehr Informationen unter: www.dranbleiben-bw.de.