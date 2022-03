Viel los zur Osterzeit im Schulmuseum Friedrichshafen.

Das Schulmuseum Friedrichshafen hat für die Osterzeit und die Schulferien wieder ein volles Programm aus Führungen und Workshops zusammengestellt, mit dem es abwechslungsreiche Wochen für alle Generationen verspricht.

Die Wartezeit bis zu den Osterferien verkürzt die Upcycling-Werkstatt am Samstag, 2. April, von 14.30 bis 16 Uhr. Da werden Ostereier aus altem Flyern gebastelt, außerdem können schöne Ostergrüße in der alten Sütterlinschrift verfasst werden. Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt sich eine Anmeldung.

Museumsführerin Margret Zinser bietet für Kinder von sechs bis zwölf einen Oster-Nachmittag am Samstag, 9. April, von 15 bis 16.30 Uhr an. Zunächst erzählt sie in einer Führung, wie Ostern früher gefeiert wurde und welche Traditionen dabei dazugehörten. Im Anschluss können in einer Kreativwerkstatt bunter Osterschmuck und -geschenke gebastelt werden. Einen solchen Nachmittag gibt es noch mal nur für Kinder am Donnerstag, 14. April, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr. Führung und Workshop sind im Eintritt enthalten.

Dieser Workshop wird alle Harry-Potter-Fans begeistern: Am Dienstag, 12. April, ab 15 Uhr schreiben sie im Leseclub des Spielehauses einen Brief aus Hogwarts in der geheimnisvollen Sütterlin-Schrift. Die Anmeldung erfolgt über www.wissenhochzwei-fn.de.

Wenn alle Nester gefunden und die Eier gegessen sind, wird es wieder historisch im Schulmuseum. Am Ostermontag, 18. April, kommt von 15 bis 16 Uhr „Fräulein Lehrerin“ in das Haus in der Friedrichstraße. Sie erzählt im strengen Kostüm der vorletzten Jahrhundertwende, wie Schule früher war und „lässt ganz akurat Disziplin walten“, heißt es in der Pressemitteilung des Museums.

Zum Abschluss der Osterferien können alle Kinder ab acht Jahren bei einem Workshop Geheimschriften wie im Mittelalter erlernen. Am Freitag, 22. April, von 14 bis 16.30 Uhr zeigt ihnen die Illustratorin Anna Vogel, wie man eigene Geheimtinten herstellt und damit verschlüsselte Botschaften schreibt.

Wie üblich finden zudem die offenen Ferien- und Sonntagsführungen statt, bei denen in einer halben Stunde Einblicke über die Geschichte der Schule vermittelt werden. Die Termine: Sonntag, 10. und 24. April, sowie Donnerstag, 14. und 21. April, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr.