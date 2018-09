Der DRK-Ortsverband Friedrichshafen hat am Montagabend in seiner Hauptversammlung auf viele Arbeitsstunden, Einsätze und Aktionen zurückgeblickt und kam bei der Stundenstatistik insgesamt auf über 12000 Stunden. Neben der Ehrung vieler langjähriger Mitglieder stand das 30-jährige Jubiläum der Schnelleinsatzgruppe im Mittelpunkt.

Ein Wasserschaden in den Räumen des DRK-Gebäudes und ein zusätzlicher Brand in der Fahrzeughalle überraschten den Ortsverein im vergangenen Jahr. „Diese Ereignisse haben uns ausgebremst“, sagte der Vorsitzende Thomas Reiß. Dennoch konnten viele Aktionen stattfinden und die geplanten Blutspenden eingehalten werden. Hilfe für die fehlenden Räume für die Blutspendertermine kam von der Stadt, die die nötigen Räume in der Graf-Soden-Gemeinschaftsschule zur Verfügung stellte. So fanden 14 Blutspendenaktionen statt, bei denen 3082 Menschen betreut wurden, 270 von ihnen spendeten zum ersten Mal Blut. „Das ist eine sehr stolze Zahl“, sagte Jan Hinrichs zu den Erstblutspendern.

Vorsitzender Thomas Reiß erzählte in seinem Bericht auch von einer ansteigenden Nachfrage nach Sanitätsdiensten, vor allem am Standort der Messe. Aber auch von den Herausforderungen, die diese an den Ortsverband stellt, der durch Veränderungen in der Altersstruktur manche Aufgaben nicht durch die ehrenamtlichen Helfer stemmen kann. „Unsere aktiven Mitglieder sind fast alle berufstätig“, fügte Reiß hinzu.

Eine Erfolgsgeschichte

Mit dem 30-jährigen Bestehen der Schnelleinsatzgruppe (SEG), einer Gruppe, die aus dem Bereich Katastrophenschutz stammt, blickte Reiß auf eine Erfolgsgeschichte: „Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte haben große Routine, arbeiten ruhig und professionell“, sagte der Vorsitzende zu dieser Spezialeinheit, die ausrückt, wenn der reguläre Rettungsdienst überlastet ist.

Leiter der SEG Matthias Janisch sagte in seinem Bericht: „Ohne das Engagement unserer motivierten Helfer, könnten wir unseren Dienst nicht leisten“. Als einen weiteren wichtigen Höhepunkt bezeichnete Reiß die erfolgreiche Jugendarbeit, die mit der Jugendkreuzgruppe beim Landesentscheid eines Wettbewerbs einen ersten Platz belegte. „Wir hatten viele Dienste und Seminare im vergangenen Jahr und die Kinder waren fleißig dabei“, sagte Jugendleiterin Nadine Weißhaar.

Mit der Anschaffung einer Drohne soll nun auch bei einer Personensuche mit modernster Technik gearbeitet werden, die Schulungen für Piloten und Bildauswerter hätten schon begonnen, so Reiß.

Joachim Kruschwitz, Präsident des Kreisverbands lobte die Mannschaft des DRK Ortsvereins und sagte: „Schafft weiter so“.