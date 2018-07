Viel: 150 aktive Segler messen sich am See

Zur traditionellen Pokal-Regatta erwartet der Württembergische Yacht-Club im Rahmen der 28. Friedrichshafener Segelwochen am Wochenende etwa 150 Segler. An den Start gehen sie mit den Booten 30er Schärenkreuzer, Dynamic 35, International 806 und H-Boote. Geplant sind zwei Wettfahrttage. Die international ausgeschriebene Pokal-Regatta des WYC ist auch im 100. Jubiläumsjahr wieder einmal stark von den 30er Schärenkreuzern geprägt, über 25 Meldungen dieser eleganten Boote liegen laut Auskunft von Regatta-Obmann Wolfgang Hund bereits vor. Bei den Dynamics 35, den International 806 und den H-Booten werden noch weitere Meldungen erwartet, so dass insgesamt rund 50 Regatta-Boote am Wochenende vor Friedrichshafen starten werden. Die Teilnehmer kommen hauptsächlich aus Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz gibt’s einige Meldungen.

Markus Finckh, seit Jahren bewährter und erfahrener Wettfahrtleiter, hofft natürlich auf gute Winde um wenigstens vier Wettfahrten am Samstag und Sonntag durchführen zu können. Der erste Start ist für Samstag um 11 Uhr geplant.

Die Preisverteilung ist für Sonntagnachmittag, kurz nach der letzten Wettfahrt eingeplant, wobei man sehr gespannt sein darf, wer sich wohl in diesem Jahr bei den 30ern den begehrten Königs-Pokal, einen herrlichen, riesigen Wanderpokal, holen wird. Für die restlichen Klassen gibt es natürlich ebenso attraktive Preise und Pokale zu gewinnen. Zum Beispiel gibt es Punktpreise für die ersten drei Plätze jeder Klasse und außerdem für alle Teilnehmer die beliebten Erinnerungspreise des Württembergischen Yacht-Clubs.