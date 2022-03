Videoerfassungsgeräte zählen Verkehr Anonymität der Verkehrsteilnehmer bleibt gewahrt

Die Stadt macht im Vorgriff zu anstehenden Sperrungen durch Baumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans schon in dieser Woche Verkehrszählungen über Videodetektion.

Bevor im Mai eine umfassende Verkehrserhebung an vielen Straßenknoten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt wird, starten die Zählungen schon jetzt, um auf die anstehenden Sperrungen reagieren zu können. Gezählt wird am Dienstag, 29. März und Donnerstag, 31. März an neun Knotenpunkten wie beispielsweise in der Messestraße, der Ailinger Straße und der Teuringer Straße. An jedem Knoten wird dabei jeweils an nur einem Tag gezählt. Die Videoerfassungsgeräte wurden bereits an ersten Standorten aufgebaut und werden dann nach einem Tag an die nächsten Standorte verlagert. Der Abbau der Geräte ist für Freitag, 1. April, geplant. Der Auf- und Abbau der Geräte erfolgt ohne Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs. Die Aufnahmen, die mit den Videoerfassungsgeräten gemacht werden, sind komplett anonym. Es sind keine Gesichter, Kfz-Kennzeichen, Fahrzeugaufdrucke oder ähnliches auf den Aufnahmen zu erkennen, so dass keine Rückschlüsse auf personenbezogene Daten möglich sind. Es werden alle Fahrzeuge auf der Fahrbahn automatisiert ausgewertet, auch Radfahrer. Zusätzlich werden aus den Videos von Hand an ausgewählten Knotenpunkten und zu ausgewählten Zeiten auch Fußgänger und Radfahrer im Seitenbereich ausgewertet. Auch hier ist die Anonymität gewahrt..