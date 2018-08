VHS will mit fast 200 Kursen helfen, Beruf und Alltag zu meistern

Mit einem Angebot von fast 200 Kursen geht der Fachbereich Beruf und IT ins Herbst/Wintersemester.

In einer neuen Rubrik finden sich laut Pressemitteilung Kurse, die helfen können, schwierige Lebenssituationen in Beruf und Alltag zu meistern. Hier geht es um eigene Veränderungsprozesse, die Chancen des „dritten Lebensabschnittes“ nach dem Berufsleben, um Überlastung und Burnout, aber auch um den Umgang mit Trauer und Trauernden.

Ein Themenschwerpunkt liegt in dieser Ausgabe im Bereich Marketing und Werbung. In fünf Seminaren können Selbstständige, Freiberufler und Inhaber kleinerer Unternehmen erlernen, wie man Sachbücher selbst erstellen und veröffentlichen und damit Kunden gewinnen kann, wie ein authentischer Markenauftritt gelingt, wie starke Texte die eigene Website hervorheben oder auch wie man Online-Bewertungsplattformen für Werbezwecke nutzen kann.

Tipps für die Bewerbung

In den verschiedenen Kursen zu Projektmanagement, Büro- und Selbstorganisation lernen die Teilnehmer laut Vorschau, Prioritäten zu setzen und mit einem strukturierten und gleichzeitig motivierenden Tagesplan den inneren Schweinehund zu überlisten.

Groß geschrieben wird im neuen Semester das Thema „Bewerben“. Hier können Berufseinsteiger und Teilnehmende, die sich beruflich verändern wollen, erfahren, wo ihre Stärken liegen, wie Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben und Lebenslauf heute aussehen sollten und wie man sich dabei von den Mitbewerbern abheben kann.

Weitere Seminare zeigen, wie Bewerbungen heute auf dem Computer erstellt und auch gleich per E-Mail verschickt werden, wie man schließlich passend gekleidet, bestens vorbereitet und selbstbewusst in Vorstellungsgespräch geht. Rund um den Computer bietet die VHS Kurse zur Standardbürosoftware Office wie „Word“, „Excel“, „Power Point“ und „Outlook“ an. Einige Veranstaltungen sind speziell auf die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen zugeschnitten: es gibt Kurse für Senioren, für Schüler und auch für reine Frauengruppen in und nach der Familienphase wie das Seminar „Wiedereinstieg ins Büro“.

Gezielt und intensiv lernen

Weiter ausgebaut im neuen VHS-Programm wurden die „Espresso-Kurse“ für spezielle EDV-Themen. Bei maximal drei Teilnehmern kann der Kursleitende gezielt und intensiv auf deren Fragen und Bedürfnisse eingehen. Das Besondere: der Kurs findet mit Durchführungsgarantie statt, selbst wenn sich nur ein Teilnehmer anmelden sollte.

Mehrere Kursangebote gibt es wieder zur Bildbearbeitung und -verwaltung mit den Programmen „Photoshop Elements“, „Lightroom“, zur kostenfreien und trotzdem leistungsstarken Software „Gimp“ sowie zur Erstellung von Fotobüchern.