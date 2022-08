vhs startet mit neuen Sprachkursen in den Herbst

Deutschkurse, englische Konversationskurse, Französisch gemütlich, Italienisch und Spanisch für die nächste Reise, Chinesisch und Japanisch für Anfänger und Fortgeschrittene - die vhs Bodenseekreis startet zahlreiche Kurse in 13 verschiedenen Sprachen. Diese gibt es im aktuellen Herbst/Wintersemester nicht nur in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, Interessierte können laut Mitteilung auch mit Chinesisch, Japanisch, Portugiesisch, Polnisch und Türkisch komplett neu starten.

Die vhs Bodenseekreis bietet im kommenden Herbstsemester zudem wieder Deutschkurse in verschiedenen Formaten und an verschiedenen Orten im Landkreis an. Es gibt Sprachunterricht nach den Niveaustufen A1 bis C2 und – je nachdem wie weit die Lerngruppe im jeweiligen Lehrwerk ist – wird die Niveaustufe noch in je vier Grund-/ Mittel-/ Oberstufen gegliedert. So können auch „Quereinsteiger“ ganz leicht den für sie passenden Sprachkurs heraus finden.

In den seltener gesprochenen Sprachen wie Arabisch und Persisch gibt auch ein- bis zweitägige Kurzkurse in Überlingen, die einen ersten Einblick in Sprachen und kulturelle Besonderheiten dieser Länder gewähren. Eine kostenlose Einstufungsberatung zu den unterschiedlichen Niveaustufen in Englisch und Französisch findet am Freitag, 16. September, ab 17.30 Uhr in Tettnang statt, am Mittwoch, 14.September, kann man sich ab 18 Uhr in Überlingen zu den Englischkursen beraten lassen. Anmeldungen dazu sind in der vhs-Zentrale unter 07541 / 204 5476 möglich.

Mehr Informationen zum Sprachkursangebot sowie die Kontaktdaten für eine Beratung oder Anmeldung sind im neuen Programmheft Herbst/Winter 2022/2023 der vhs Bodenseekreis und auf der vhs Homepage www.vhs-bodenseekreis.de zu finden. Ansprechpartnerin für Deutschkurse und die selten gesprochenen Sprachen ist Isabel Werthmann unter Tel. 07541 / 204 5969 oder isabel.werthmann@bodeseekreis.de. Ansprechpartnerin für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch ist Angela Umenhoffer 07541 / 204 5478 oder angela.umenhoffer@bodenseekreis.de.