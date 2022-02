VHS-Sprachenschule bietet neues Format an

In der Woche ab Montag, 7. Februar, geht an der VHS Friedrichshafen das neue Semester los. Neben den klassischen Fremdsprachen finden sich im Programm Kurse in Arabisch, Chinesisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Neugriechisch, Kroatisch und Ungarisch.

Neu ist ein Format, das bei vielen Kursen umgesetzt wird. Rosa Faneli, Fachbereichsleiterin der Sprachenschule, erklärt: „Ein Kurs ist jetzt in drei Etappen unterteilt, die aufeinander aufbauen. Am Ende einer jeden Etappe ist es möglich, den Kurs zu beenden oder am Anfang einer Etappe neu einzusteigen. Da eine Etappe nur fünf Termine umfasst, bietet das unseren Teilnehmenden mehr Flexibilität. Viele der Dozentinnen und Dozenten sind dabei Muttersprachler, sie vertreten Mentalität und Kultur ihres Landes und machen die Kurse lebendig.“

Als Tipp für dieses Semester fallen Rosa Faneli gleich mehrere Kurse ein. Zum einen gibt es drei spezielle Kurse, um die Deutsch-Kenntnisse für eine Ausbildung oder den Beruf zu vertiefen und zu wiederholen. Wer in Deutsch eine Prüfung ablegen möchte, findet Vorbereitungskurse für verschiedene Zertifikate wie DTZ (A2/B1), Telc B2 und Goethe C2. Auch in Englisch gibt es spezielle Angebote für Senioren, Schüler oder Geschäftsleute. Einige Kurse finden virtuell statt. Die VHS.cloud ist ein „virtuelles Klassenzimmer“, in dem sich die Dozentinnen und Dozenten mit den Teilnehmern live treffen, teilt die VHS mit.

Wer sich noch unsicher ist, welcher Kurs der richtige für ihn ist, wird beraten. Sprachkenntnisse können über die Homepage überprüft werden unter www.vhs-fn.de. Kontaktieren kann man die VHS unter Telefon 07541 / 2 03 34 34 oder per E-Mail an: info@vhs-fn.de