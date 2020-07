Das neue Programmheft „Sommer VHS“ ist mit fast 50 Kursen so umfangreich wie noch nie ausgefallen, schreibt die Volkshochschule in einer Pressemitteilung. Dieses Jahr bleiben die Koffer im Schrank. Viele Menschen fahren nicht weg und sind noch voller gemischter Gefühle, ob das ebenfalls ein erholsamer und bereichernder Urlaub werden kann. Den See hat man zwar, aber vielleicht fehlt dem einem oder anderen etwas Abwechslung.

Die VHS Friedrichshafen hat eine Menge Ideen, was man außer Strandbad und Museen machen kann. Das Programmheft der Sommer VHS liegt seit Donnerstag in Friedrichshafen und der Umgebung aus.

„Dieses Jahr fällt das Programm besonders üppig aus“, sagt Niko Nimmerrichter, Leiter der städtischen VHS. „Zum einen holen wir einige Kurse nach, die ausgefallen sind, zum anderen haben wir den langen Lockdown genutzt, um neue Angebote ins Leben zu rufen.“

Neu ist zum Beispiel einiges im Bereich Neue Medien. Durch Corona habe die Digitalisierung einen Schub gemacht, aber nicht jeder sei damit schon vertraut. Die VHS biete deshalb Kurse zur Anschaffung von Tablets und Smartphones an oder zu Videokonferenzen. Ebenso werden die Themen „Buchen, Einkaufen und Bezahlen im Internet“, „Mobiles Internet im Urlaub“ und „WhatsApp, Twitter & Co.“ abgedeckt.

Für Kinder und Jugendliche, die schulisch etwas aufholen möchten, gibt es Paukkurse in Mathe und Englisch. Soll die Freizeit im Vordergrund stehen, können sie zeichnen, Masken bauen, kochen oder Schokolade selbst herstellen. Bei AKAPulko, dem Ferienprogramm für Kinder von 8 bis 15 Jahren, ist eine ganze Woche lang zwischen 8 und 16 Uhr Spaß garantiert – es sind noch Plätze frei.

Auch für Erwachsene bietet die VHS viele Ideen. Ein Urlaub daheim ist die Chance, mal etwas Neues auszuprobieren oder etwas in Angriff zu nehmen, das man schon lange mal machen wollte. Zeichnen, kreatives Schreiben, Acryl und Bildhauerei können eine Abwechslung zu dem oft so hektischen Alltag sein, eine neue Hochsteckfrisur oder der Kurs „60 – na und? Lust auf mehr Ausstrahlung!“ stärken das Selbstbewusstsein durch ein neues Outfit.

Kulinarisch geht es in der „Italienischen Sommerküche“, der „Thai-Küche“ und den zwei Kursen zu Fingerfood-Buffets zu. Wer schon immer mal wissen wollte, wie man Tofu herstellt, kann das diesen Sommer lernen, genauso wie die Herstellung von Schokolade. Wer sich für Themen interessiert wie „Gesunde und genussvolle Ernährung für Sportler“ oder „Wie stärke ich mein Immunsystem durch die Ernährung“, hat die Möglichkeit alles Wissenswerte bei Online-Kursen bequem von zu Hause aus zu lernen.

Der Sommer kann aber auch genutzt werden, Fremdsprachen mit „Sprachjogging“ zu festigen oder mit unterschiedlichen Business-English- Kursen wie „Meetings and Presentations“ beruflich weiterzukommen.

Für Gesundheitsbewusste bieten sich die zahlreichen Yogakurse mit ihren Übungen zur Atemtechnik, Konzentration und Meditation an. Ein besonderes Highlight ist sicherlich das Wochenende „Yoga – Wandern – Wildcamping“. Im Einklang mit der Natur plus viel Bewegung lassen sich Ängste überwinden und Alltagsstress abbauen. Wer es etwas bewegter möchte, ist beim Faszientraining, bei Flexi-Bar Toning, Pilates oder Rückenfit richtig. Soll vor allem die Kondition verbessert werden, sind Cross Training und XCO Walking genau das Richtige. Speziell für Senioren gibt es einen Kurs „Bewegungsgymnastik im Sitzen“ zur Verbesserung von Kraft, Beweglichkeit, Kondition und Balance.