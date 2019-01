Die Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen hilft, die guten Vorsätze fürs neue Jahr durchzuhalten. Im Bereich Gesundheit bietet die VHS ein fundiertes, forderndes und in erster Linie Spaß machendes Programm, heißt es in einer Ankündigung.

Will man sich so richtig auspowern bieten sich beispielsweise „Funktionelles Crosstraining“ oder „Athletic workout“ an. Geht es bei der körperlichen Betätigung in erster Linie darum, den stressigen Alltag und das Gefühl der ständigen Erschöpfung in den Griff zu bekommen, sind Yoga-Kurse die richtige Wahl. Wer nicht nur ein paar lästige Pfunde loswerden will, sondern eine wirksame Unterstützung zur Prävention sucht, ist beim Heilfasten nach Dr. Buchinger richtig, schreibt die VHS weiter.

Aufgabe der VHS ist es aber auch, gesellschaftliche Themen aufzugreifen und zu thematisieren. Ein Beispiel dafür ist die Ausstellung „Opfer“, die in Zusammenarbeit mit dem Weißen Ring gezeigt und durch mehrere Vorträge begleitet wird. Passend zu diesem Thema finden in der VHS diverse Kurse zur Problematik des Stalkings statt, eine traumatische Erfahrung, bei der vor allem Frauen betroffen sind. „Was genau ist Stalking?“ und „Wie kann ich mich im Vorfeld schützen?“ sind die Themenschwerpunkte dieser Kursreihe.

Exkursion zum „Campus Galli“

Geschichte atmen dürfen historisch Interessierte auf einer spannend inszenierten Busexkursion: „Campus Galli“, eine mittelalterliche Baustelle bei Meßkirch, auf der versucht wird, nach „alter Väter Sitte“, also ohne Maschinen und moderne Werkzeuge, ein Kloster zu rekonstruieren.

Echte Lebenshilfe bietet der VHS-Ratgeber. Wer macht schon gerne die Einkommenssteuererklärung? Eine Aufgabe, die man gerne vor sich herschiebt, dabei ist die Fertigstellung mit dem elektronischen Verfahren „ELSTER“ kein Problem. Ein gleichermaßen beliebtes Thema ist die Versorgung im Alter. Gerade für junge Frauen, die sich mit Themen wie Babypause, Erziehungsjahre und Teilzeitarbeit auseinandersetzen, bietet dieser Abend in Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung hilfreiche Tipps.

Wer lieber „über den Dingen schwebt“ und sich zur Gruppe der begeisterten Hobbypiloten zählt, findet Spaß am Kursangebot „Faszination Segelfliegen – wie geht das?“, das durch einen Flughafenbesuch nebst Schnupperflugtag gekrönt wird. Bevorzugt man festen Boden unter den Füßen und lässt lieber die eigene Drohne in höheren Gefilden schweben, sind die hier geltenden rechtlichen Vorschriften wichtig. Der Infoabend „Faszination Drohne – legal fliegen“ klärt viele Fragen und bietet interessante Einblicke in die Welt der Drohnen.

Kompetenz in Fremdsprachen bietet die VHS Friedrichshafen als eine der großen Sprachanbieter in der Region mit einem umfangreichen Kursangebot. Neben den klassischen Kursen gibt es Kompaktkurse, Kleingruppenkurse, Englischkurse für Schichtarbeiter, für Senioren, spezielle Angebote für die Anwendung im Urlaub, „Telephoning“ als Sprachtraining für Telefonate am Arbeitsplatz, Konversation am Vormittag oder Vorbereitungen auf die renommierte Cambridge- und TELC-Prüfung. Außer den „großen“ Fremdsprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch kann man auch Russisch, Arabisch, Chinesisch, Portugiesisch, Türkisch, Japanisch, Neugriechisch, Ungarisch und – neu im Programm – Rumänisch lernen.

Will man bereits erworbenes EDV-Wissen auffrischen oder die geplante Rückkehr in den Berufsalltag erleichtern, empfiehlt sich der EDV-Kompaktlehrgang „Fit für den Büroalltag“. Speziell für Senioren, die gerne mit ihren Kindern und Enkeln „mithalten“ wollen, liefert der Kurs „WhatsApp, Twitter & Co. – leicht verständlich“ spannende Einblicke in die sozialen Netzwerke. Fragen zum iPad oder iPhone werden im individuellen Seminar für Einzelpersonen „Tablets & Smartphones - Grundlagen“ geklärt.

Zu kreativem Tun lockt das Gebiet „Kultur und Gestalten“: Goldschmieden, Acrylmalerei und Bildhauerei laden dazu ein, der eigenen Lust am Gestalten freien Lauf zu lassen. Sind es neue Trends, die locken, lädt das „Urban Sketching“, eine mittlerweile weltweit bestehende Bewegung dazu ein, die Welt, wie man sie selbst erlebt, in einfachen oder ausgefeilten Skizzen darzustellen – eine Art visueller Journalismus. In diesem Semester bietet die VHS zum Thema Urban Sketching sowohl einen Einsteiger- wie auch einen Aufbauworkshop an. Was Rotkäppchen und Marmeladebröter mit Fotografie zu tun haben, erfahren Fotobegeisterte in einem der Vorträge „Sprechen über Fotografie“. Wer statt mit den Augen lieber über das Gehör genießt, findet sicher Gefallen am „Musikalischen Sofa“ und darf sich bei diesem Kurs über vier interaktive Entdeckungsreisen in die Musikgeschichte freuen.

Gaumenfreude bietet das Kochstudio mit Ausflügen in die internationale oder in die heimische Küche. „Französische Küche“ gibt Einblick in die Welt eines Profis und macht Haute Cuisine bei der Zubereitung eines Gourmet-Menüs erlebbar. Beim Lehrgang „Gesunde und genussvolle Ernährung für Sportler“ hingegen lernen Sportbegeisterte leckere Gerichte für Muskelaufbau und optimale Nährstoffversorgung zuzubereiten. Fischliebhaber kommen bei „Bodensee-Fische von A(al) bis Z(ander)“ auf ihre Kosten.