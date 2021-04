VHS in Friedrichshafen startet nach Ostern online durch

Informationen bekommt man telefonisch im Servicebüro von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Montag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr unter Telefon 07541 / 203 34 34 oder per E-Mail unter:

Gerne wäre man in Präsenz gestartet, nun ist aber klar, die Volkshochschule Friedrichshafen (vhs-FN) öffnet frühestens nach Pfingsten ihre Pforten. Dozenten und das VHS-Team nutzten allerdings die lange Zeit des Lockdowns, um sich digital fortzubilden. Herausgekommen ist ein Online-Programm mit rund 50 Kursen.

In der Woche vom 12. April starten fast fünfzig Kurse, alle auf der Webseite gelistet unter: www.vhs-fn.de/programm/online-angebote. Hier gibt es auch Kurzanleitungen zu den unterschiedlichen Videokonferenz-Programmen wie Zoom , BigBlue-Button und der VHS-Cloud.

Die VHS in Friedrichshafen ist eine der großen Sprachenschulen in der Region und bietet direkt nach Ostern Kurse in Italienisch, Japanisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Kroatisch und Englisch an, heißt es in der Mitteilung. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Formate. Mal sind es Kleingruppenkurse, mal Crashkurse, mal Kurse in der Mittagspause oder am Abend. Manche Kurse dienen vor allem dem Sprachtraining, andere widmen sich der Grammatik oder Themen wie dem Telefonieren, dem Präsentieren oder der Kultur. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine frühzeitige Anmeldung sinnvoll. Sprachkenntnisse können Interessierte selbst über die Homepage überprüfen unter: www.vhs-fn.de im Menü „Prüfung“, „Online Einstufungstests“.

Wer es mit Sprachen nicht so hat, aber etwas Lernen möchte, kann sich in „Word“ und „Excel“ fortbilden. Routinierter im Umgang mit Office-Anwendungen erspart privat oder im Job manchen Ärger.

Im VHS-Gesundheitszentrum gibt es ebenso viel Auswahl wie in der Sprachenschule. Wer etwas für seine Kondition tun möchte, ist in „Athletic Workout“, „FunTone Sensibility“, „deepWORK“ oder „Funktional Cross Training“ genau richtig. Etwas ruhiger geht es in den Kursen wie „Flexi-Bar Toning and Wellness“, „Rückenfit“, „bodyART STRENGTH“, „Knie aktiv“, „Der Beckenboden“ oder „Faszientraining mit Massagerollen“ und Pilateskursen zu. Yoga-Kurse wie „Anusara Yoga“, „Yoga: Alles im Fluss“ oder „Die Vagus-Meditation“ dienen dazu, den Stresslevel gezielt runterzufahren.

Aber nicht nur Bewegung ist für uns wichtig, sondern auch Auszeiten mit Dingen, die wir gerne tun. Das kann „Kreatives Schreiben für Fortgeschrittene“ sein oder auch neue Rezepte für den Grill auszuprobieren mit „Vegetarischer Genuss für die Grillzeit“.