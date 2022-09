Vhs Friedrichshafen öffnet ihre Türen

Am Freitag, 16. September, und Samstag, 17. September, öffnet die vhs Friedrichshafen in der Charlottenstraße zum 75-jährigen Jubiläum ihre Türen. Es gibt an beiden Tagen ein breites Programm mit vielen Schnupperkursen, einem offenen Atelier, einem Stand rund ums Fahrrad, einem Glücksrad und vielem mehr, kündigt die Vhs an. Am Freitag, 16. September, 19 Uhr spricht außerdem Wolfgang Ertel zum Thema „Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Gesellschaft in Europa“.

Serviceroboter, Smart Homes und Robotertaxis werden unser Leben in wenigen Jahren stark verändern. Ertel, der sich seit über 30 Jahren mit der Künstlichen Intelligenz (KI) beschäftigt, wird über maschinelles Lernen, automatische Diagnose in Technik und Medizin sowie über Serviceroboter für alte Menschen und Menschen mit Behinderung und über neueste Forschungen zur Kreativität in der Künstlichen Intelligenz berichten. Anhand spektakulärer Erfindungen zeigt er, dass das faszinierende Zeitalter der Künstlichen Intelligenz und der autonomen Systeme längst begonnen hat. Der Eintritt ist frei.

Wolfgang Ertel hat das Institut für Künstliche Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten aufgebaut. In Konstanz hat er Physik und Mathematik studiert und ist seit über 30 Jahren als Forscher in der Künstlichen Intelligenz tätig. Seine Spezialgebiete sind maschinelles Lernen und lernfähige Roboter. Er arbeitet an mehreren Forschungsprojekten über Assistenzroboter, lernfähige Maschinen und Diagnosesysteme. Bei den Scientists for Future engagiert er sich für Klima- und Umweltschutz.