VHS Friedrichshafen öffnet ihre Pforten

Das Team der VHS Friedrichshafen freut sich laut Pressemitteilung, dass am 7. Juni die ersten Kurse in Präsenz starten. Das Haus sei bereits hergerichtet, neue Plakate aufgehängt, die Desinfektionsspender gefüllt, heißt es weiter.

Nur die Tische und Stühle in den Unterrichtsräumen seien noch nicht gestellt – je nach Kursanmeldungen würden die Kurse optimal auf die Räume verteilt, sodass die Teilnehmenden viel Abstand zueinander haben. „Sicherheit ist uns wichtig“, wird Detlev Maaß, Leiter der VHS-FN zitiert und weiter: „Wir wollen keinerlei Risiko eingehen. Jetzt auf den letzten Metern wollen wir keinen Hotspot in Friedrichshafen.“ Am Kurs teilnehmen kann auch nur der, der eines der drei Gs nachweisen kann: Geimpft, Genesen oder Getestet. Die AHA-Regeln gelten nach wie vor.

Die pädagogischen Mitarbeiter der vhs-FN sind noch kräftig am Planen.So kommen jeden Tag auf der Webseite https://www.vhs-fn.de/programm/ neue Kurse hinzu. Bewegungskurse starten auch, aber voraussichtlich erst am 21. Juni, denn dann müssen nur noch zehn Quadratmeter pro Person zur Verfügung gestellt werden. Ab dem 16. Juni sind es noch 20 Quadratmeter, also vier Teilnehmende plus Dozent in den Gymnastikräumen, was nicht wirtschaftlich ist. Daher müssten sich alle Bewegungshungrigen noch etwas gedulden, Interessierte an Aqua-Kursen sogar bis September.

Wichtig ist, dass sich alle Teilnehmenden vorher zu den Kursen anmelden. Weitermeldelisten gibt es derzeit nicht. Wird die genügende Teilnehmerzahl nicht erreicht, muss ein Kurs etwa drei Tage vor Kursbeginn abgesagt werden.

Das Service-Büro hilft gerne weiter per E-Mail an info@vhs-fn.de oder telefonisch unter 07541 / 20 334 34.