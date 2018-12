Die Stadt Friedrichshafen bietet gemeinsam mit der Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen 2019 wieder verschiedene Vorträge, Seminare und Workshops für bürgerschaftlich Engagierte in der Integrationsbegleitung an. Neben der fachlichen Qualifizierung stehen die alltäglichen Begegnungen und Herausforderungen der bürgerschaftlichen Engagierten im Mittelpunkt. Die Angebote sind kostenfrei.

Los geht es im am Mittwoch, 16. Januar, um 17.30 Uhr mit dem Kurs „Deutschlernen mit dem Smartphone“ mit Kerstin Jacob-Rauch, Expertin für Deutsch als Fremdsprache. Eine Woche später, am Mittwoch, 23. Januar, steht das Thema Handlungsstrategien im Umfang mit Diversität mit Professor (FH) Doris Böhler im Angebot. In Workshops werden erfahrungsorientierte Übungen vorgenommen.

Am Dienstag, 5. Februar, geht es um 19 Uhr weiter mit dem Fachvortrag „Umgang mit traumatisierten Menschen“ mit der ärztlichen Psychotherapeutin Dr. Petra Moser. „Interkulturelle Konflikte lösen“ ist das Thema des interaktiven Vortrags am Dienstag, 19. Februar, um 18 Uhr von Silke Weigang M. A., Trainerin und Coach. Der Workshop „Lernen lernen“ von Kerstin Jacob-Rauch beschäftigt sich mit verschiedenen Lerntypen und der Frage „Wie motiviert man Geflüchtete zum Lernen?“ Er beginnt am Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr.

Den Abschluss der Angebote im ersten Quartal 2019 bildet am Samstag, 23. März, von 9 Uhr bis 16 Uhr das Thema „Interkulturelle Jugendbegegnungen gestalten“ mit Ralf Langohr. Dabei handelt es sich um einen praxis- und erlebnisorientierten Workshop für Jugendliche ab 15 Jahren.

Das Programm Qualifiziert. Engagiert richtet sich an bürgerschaftlich Engagierte in der Arbeit mit Geflüchteten. Die gute Vorbereitung und Begleitung durch Qualifizierung ist hier besonders wichtig. In ihrer Tätigkeit werden die Engagierten nicht nur mit interkulturellen, bürokratischen oder sprachlichen Herausforderungen konfrontiert. Das neue Förderangebot des Landes knüpft an das erfolgreiche Programm vergangener Jahre an und schafft die notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Qualifizierung für das Engagement.