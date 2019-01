Warum sind Fotos gut, was macht das bessere Bild aus oder warum schauen sich Menschen bestimmte Fotografien interessierter und begeisterter an als andere? In Zeiten, in denen Filmmaterial nichts mehr kostet und die Bilderflut über die digitalen Medien nicht mehr zu überschauen ist, sollten Fotos, die mehr können sollen als nur Eintagsbilder zu sein, bestimmten Regeln folgen. Und Fotografen sollten sich an ebensolche halten oder sie bewusst brechen.

Was das bessere Bild ausmacht, diskutieren am Mittwoch, 23. Januar, ab 19 Uhr im Gessler 1862 die Fotografiedozenten der Volkshochschule Friedrichshafen anhand der Bilder, die von den Gästen mitgebracht werden können. An dem Abend besteht Gelegenheit, Fotos von Interessierten und Besuchern der Veranstaltung zu zeigen und sich über Motivwahl, Bildgestaltung und Bildwirkung auszutauschen. Tipps und Verbesserungsvorschläge sind im Eintrittspreis von sechs Euro inbegriffen. Jeder Teilnehmer kann fünf bis acht Bilder ausgedruckt oder auf einem USB-Stick mitbringen.