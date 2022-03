VHS bietet Deutsch-Kurse für ukrainische Flüchtlinge

Tausende Menschen verlassen die Ukraine und benötigen Hilfe. Wichtig ist, sobald sie etwas zur Ruhe gekommen sind, Deutsch zu lernen, heißt es in einer Mitteilung der VHS Friedrichshafen. Nur so könnten sie sich nach und nach in einem anderen Land und einer neuen Umgebung zurechtfinden.

Die Stadt Friedrichshafen bietet deshalb unkompliziert, schnell und kostenlos über die städtische Volkshochschule Deutsch-Kurse an. Schon ab kommender Woche starten die ersten vier Angebote. Sie sollen auf niederschwelliger Basis Vokabular und Grammatik vermitteln, aber auch Einblicke in die deutsche Kultur und Lebensweise geben. Die Lehrbücher dafür stellt die Buchhandlung Gessler unentgeltlich zur Verfügung, teilt die VHS mit. Am kommenden Samstag, 19. März gibt es für alle interessierten Ukrainerinnen und Ukrainer einen Infovormittag in der VHS, an dem zwischen 9 und 12 Uhr alles Weitere besprochen werden kann. Wer sich für die Kurse gleich anmelden möchte, benötigt ein Ausweisdokument und die sogenannte Fiktionsbescheinigung, eine Bescheinigung, die das Ausländeramt bei der Registrierung ausgibt.

Geplant sind zunächst zwei Abendkurse, entweder montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags von 18 bis 21.15 Uhr. Des Weiteren wird am Mittwoch- und Donnerstagmorgen ab 8.30 Uhr Unterricht angeboten und für alle, die schneller lernen möchten, ein Kurs an drei Nachmittagen von Montag bis Mittwoch ab 14.30 Uhr. Ab voraussichtlich 28. März kommt ein Kurs mit Kinderbetreuung hinzu. Voraussetzung ist jeweils das Beherrschen des lateinischen Alphabetes und die Einhaltung der 3G-Regel.