VHS bereitet Schüler auf Mathe-Prüfung vor

Die Volkshochschule (VHS) Bodenseekreis bietet ab Dienstag, 25. Mai, täglich von 10 bis 13 Uhr einen fünfteiligen Online-Vorbereitungskurs auf die Mathematik-Abschlussprüfung an Ralschulen an. Es werden Prüfungsaufgaben der vergangenen Jahre erarbeitet und geübt. Die Zugangsdaten erhalten Interessierte vor Kursbeginn vom Kursleiter per E-Mail. Für die Teilnahme ist ein PC mit Kamera, Mikrofon, Lautsprecher oder Headset sowie eine Internetverbindung erforderrrlich. Anmeldung für den Kurs mit der Nummer CB607161OL und weitere Informationen in der VHS-Zentrale, Telefon 07541/204-5476 oder 204-5431 oder unter www.vhs-bodenseekreis.de.