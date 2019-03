VfL Pfullingen gewinnt Ailinger-Soccer-Cup 2019

Die U13-Fußballjunioren des VfL Pfullingen haben sich den Turniersieg beim Ailinger-Soccer-Cup gesichert. Bei strahlendem Sonnenschein verwies der VfL die Konkurrenz auf die Plätze. Lokalmatador TSG Ailingen wurde Achter und damit Turnierletzter.

Sowohl in den Gruppen- als auch bei den Platzierungsspielen sahen die Fußballfans und mitgereisten Zuschauer der acht teilnehmenden Vereine viele tolle Spiele und mitunter noch schönere Tore. Besonders umkämpft war es immer dann, wenn sich die namhaften Teams des SC Freiburg, VfB Stuttgart, der Grashoppers aus Zürich oder vom VfL Pfullingen gegenüberstanden. Da bekamen die Turniergäste auf dem Kunstrasen, besonders in der Finalrunde, sehenswertes Kombinationsspiel und viele bissige Zweikämpfe zu sehen, die jedoch alles andere als unfair gewesen waren.

Auf dem Rasen oberhalb des Sportgeländes neben dem Ailinger Wellenbad spielten der FC Sonthofen, der FV Ravensburg, der SV Zimmern und die TSG Ailingen – die in den Gruppenspielen beinahe erwartungsgemäß das Nachsehen hatten – die Turnierplatzierungen fünf bis acht aus. Auch in diesen Partien entwickelte sich, trotz schwer bespielbarem Grund, der eine oder andere sehenswerte Angriff. Selbst die Abseitsfalle klappte bei den U13-Junioren schon wie bei ihren großen Vorbildern aus der Bundesliga.

In der Endrunde wurden die Nahwuchskicker aus Pfullingen ihrer Favoritenrolle gerecht, nachdem man die Gruppe B mit 10:0-Toren und der Maximalpunktzahl (neun Zähler) abgeschlossen hatte. Dabei unterlag der VfL in der Finalrunde dem VfB aus Stuttgart, der sich zwar so manchen Konter einfing, diesen ausgeglichenen Schlagabtausch aber dennoch mit 2:0 für sich entschied.

Bei der Siegerehrung bedankten sich alle Vereine für die Einladung und wünschten ihren Konkurrenten einen guten Nachhauseweg. Auf diesen musste Marcel Algner, Mitorganisator und Jugendkoordinator der TSG, mit seinem Team noch lange warten. Es galt, die Spuren einer rundum gelungenen Veranstaltung – mit Einlage-Spiel, Mittagessen für die Kicker und Flohmarkt – auf den beiden Plätzen, am Spielfeldrand und im TSG-Vereinsheim zu beseitigen. Schon am Folgetag war der nächste Event einer anderen Abteilung geplant. Apropos Planung: Es sieht ganz danach aus, als würde der Ailinger-Soccer-Cup im Jahr 2020 in eine neue Auflage gehen. „Es war eine tolle Veranstaltung mit einem sportlich recht hohen Niveau“, sagte Algner. „Wir hatten eine tolle Stimmung auf dem Sportgelände. Dieser Event schreit förmlich nach einer Wiederholung. Ich möchte mich bei allen Eltern, Helfern und den Sponsoren bedanken.“